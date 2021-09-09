إعادة فتح الحدود الكنديّة أمام المسافرين: هل هناك مخاطر؟

واتّخذت الحكومة إجراءات صارمة للتأكّد من أنّ المسافرين الواصلين لا يشكّلون مصدرا مهمّا لانتشار عدوى كوفيد-19.

ويرى الخبراء أنّ هذه الإجراءات لا تقضي على الخطر بصورة تامّة.

د. إسحق بوغوش أخصّائي الأمراض المعدية وعضو لجنة طرح اللّقاح في أونتاريو يقول إنّ الرؤيا غير واضحة لا سيّما أنّنا دخلنا الموجة الرابعة وعدد حالات كوفيد19 يواصل ارتفاعه في البلاد.

د. دونالد فين خبير الأمراض المعدية في مركز ماكغيل الجامعيّ الصحّي في مونتريال الصورة: Submitted by Sandra Sciangula

ويتعيّن أن يكون المسافر قد تلقّى جرعتَين من أحد اللّقاحات المضادّة لكورونا التي تحظى بموافقة الحكومة الكنديّة، قبل 14 يوما على الأقلّ من تاريخ وصوله إلى كندا.

ويتعيّن عليه الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس قبل 72 ساعة من موعد وصوله.

وفي حين ليست هذه الإجراءات مثاليّة، إلّا أنّها جيّدة جدّا للتأكّد من عدم إصابة المسافر بمرض كوفيد-19 حسب قول أخصّائي الأمراض المعدية د. إسحق بوغوش.

وباشرت كندا يوم الثلاثاء استقبال المسافرين الأجانب الذين يوفّون المعايير المطلوبة، وتمّ إعفاؤهم من الحجر الصحّي مدّة 14 يوما .

وارتفع عدد حالات كوفيد-19 منذ دخول البلاد الموجة الرابعة من الفيروس بسبب تسارع انتشار متحوّر دلتا، لكنّ الأشخاص غير المطعّمين يشكّلون النسبة الأعلى من حالات الاستشفاء.

سمحت كندا بدخول المسافرين الذين حصلوا على جرعتَي لقاح يحظى بموافقة سلطات الصحّة الكنديّة الصورة: Radio-Canada / Francis Ferland

وارتفع عدد المسافرين الواصلين إلى البلاد في الأشهر القليلة الماضية حسب وكالة الخدمات الحدوديّة، لكنّ اختبارات الكشف عن الفيروس التي تجري على الحدود أعطت نتائج إيجابيّة في عدد قليل من الحالات.

ورغم ذلك، فقد أعرب د. دونالد فين خبير الأمراض المعدية في مركز ماكغيل الجامعيّ الصحّي في مونتريال عن قلقه لأنّ الحكومة الفدراليّة أعلنت إعادة فتح الحدود أمام المسافرين الأجانب في تمّوز يوليو الماضي في وقت بدأ انتشار متحوّر دلتا يطرح مشكلة في البلاد.

وتبيّن كما قال د. فين، أنّ الأشخاص الذين أكملوا التطعيم ليسوا في مأمن من الإصابة بمتحوّر دلتا ونقل العدوى إلى الآخرين.

لكنّ معدّل حالات الإصابة لدى الأشخاص المطعّمين ما زال غير معروف تماما كما أوضح د. دونالد فين خبير الأمراض المعدية في مركز ماكغيل الجامعيّ الصحّي في مونتريال.

وكانت الحكومة الكنديّة قد أعلنت تعليق كافّة الرحلات من الهند والمملكة المغربيّة حتّى 21 و 29 أيلول سبتمبر الجاري تباعا.

وبإمكان المسافرين من هذين البلدين دخول كندا في حال قدّموا دليلا حول حصولهم على نتيجة اختبار كشف عن الفيروس أجروه في دولة أخرى وانطلقوا منها إلى كندا.

ويؤكّد د. ماريك سميجا أخصّائي علم الأمراض والطبّ الجزيئيّ في جامعة ماكماستر في أونتاريو أنّ متحوّرات الفيروس مقلقة، وقد دخل متحّور دلتا ومتحوّر ألفا كندا عبر الحدود.

بإمكان الفيروسات أن تعبر الحدود قال د. سنيجا وتوقّع ظهور متحوّرات جديدة من الفيروس.

ويشكّل القضاء على حالات كوفيد-19 المحليّة أفضل وسيلة حماية حسب قوله، ويتعرّف مسؤولو الصحّة نتيجة ذلك على المتحوّرات الجديدة القادمة إلى البلاد.

(سي بي سي/مارك غولّوم/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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