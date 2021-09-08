زعيم المحافظين إرين أوتول يتعهّد بتعيين وزير صحّة مطعّماً في حال فوزه في الانتخابات

وخلافا لباقي الأحزاب الفدراليّة، لم يفرض المحافظون إلزاميّة التطعيم على مرشّحي الحزب (نافذة جديدة) للإنتخابات التشريعيّة الفدراليّة التي تجري في كندا في 20 أيلول سبتمبر الجاري.

وانتقد الزعيم الليبرالي جوستان ترودو موقف المحافظين ، وقال انّ حملتهم الانتخابيّة تشكّل خطرا على الصحّة العامّة.

انتقد الزعيم الليبرالي جوستان ترودو موقف زعيم المحافظين إرين أوتول الذي يعارض إلزاميّة تطعيم موظّفي القطاع العام الصورة: Radio-Canada

وصعّد ترودو انتقاده للمحافظين في الأيّام القليلة الماضية، في وقت أفاد متتبّع استطلاعات الرأي لدى سي بي سي أنّ المحافظين حقّقوا تقدّما طفيفا على الليبراليّين في نوايا التصويت.

واتّهم ترودو زعيمَ المحافظين إرين أوتول بأنّه مدين لِجناح أقصى اليمين المعارض للتطعيم في حزبه، الذي منعه حسب ترودو، من الموافقة على السياسات التي تؤيّد التطعيم .

وأكّد أوتول في حديثه إلى سي بي سي، أنّه سيختار وزيرا مطعّما، وانتقد بالمناسبة زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو الذي يسيّس مسألة التطعيم حسب قول أوتول.

وكانت الحكومة الفدراليّة برئاسة جوستان ترودو قد أعلنت قبل الدعوة إلى انتخابات تشريعيّة، إلزاميّة التطعيم لموظّفي القطاع العام الفدراليّ وعمّال النقل الجوّي و النقل بالقطارات.

وقالت الحكومة إنّ قرارها يعطي دفعا لِعمليّة التطعيم في وقت ارتفعت حالات كوفيد-19 في البلاد.

وقال أوتول إنّه يعارض إلزاميّة التطعيم لموظّفي القطاع العام الفدرالي، ويفضّل إنشاء نظام اختبار كشف سريع عن الفيروس يخضع له الموظّفون، وأيضا المسافرون جوّا وبحرا و بالقطارات والحافلات.

كما اقترحت حكومة جوستان ترودو في أوائل الشهر الجاري إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمساعدة المقاطعات التي ترغب في إنشاء شهادة تطعيم.

وفرضت بعض المقاطعات الكنديّة شهادة تطعيم تخوّل حاملها المشاركة في عدد من الأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة ودخول المطاعم والحانات ودور السينما والمسارح وصالات الرياضة وسواها من الأعمال غير الضروريّة.

وقال ترودو إنّ أوتاوا تموّل تكلفة إنشاء برنامج جواز التطعيم وطرحه في المقاطعات.

لكنّ زعيم المحافظين إرين أوتول انتقد موقف ترودو، وقال إنّه شخصيّا سوف يحترم قرارات المقاطعات في ما يتعلّق بجواز التطعيم و إجراءات الوقاية التي تتّخذها للتصدّي لِفيروس كورونا المستجدّ.

وقال أوتول إنّ التطعيم قرار صحّي شخصيّ، ولا ينبغي إرغام أحد على أخذ اللّقاح.

لكنّ زعيم المحافظين حدّد هدف تطعيم 90 بالمئة من السكّان لِمواجهة تداعيات متحوّر دلتا من فيروس كورونا المستجدّ.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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