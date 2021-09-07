كندا: تعهّدات زعماء الأحزاب في حملتهم الانتخابيّة في يوم عيد العمل

وتضرّرت العديد من القطاعات الاقتصاديّة والكثير من العمّال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ، وشكّلت فرصة عيد العمل مناسبة أمام زعماء الأحزاب للحديث عن برامج تهدف لإنعاشها.

الزعيم الليبرالي جوستان ترودو قال إنّ حزبه تعهّد في برنامجه الانتخابيّ بتحسين برنامج الإعانة للعمّال الكنديّين بِهدف تقديم إعانة بقيمة 1400 دولار إلى نحو من مليون عامل إضافيّ.

تضرّرت العديد من القطاعات، بما فيها قطاع المطاعم الصورة: Radio-Canada / Brian Morris

كما تعهّد ترودو بمنح الموظّفين العاملين تحت الأنظمة الفدراليّة إجازة مدفوعة الأجر مدّتها 10 أيّام وزيادة الحدّ الأقصى لأجر الساعة إلى 15 دولارا.

وذكّر ترودو بالخطّة التي وضعتها حكومته من أجل برنامج فدرالي لِدور الحضانة، بتكلفة 10 دولارات في اليوم، يسهّل على الأمّهات ولوج سوق العمل، والتي وقّع عليها مع 8 مقاطعات كنديّة.

زعيم حزب المحافظين إرين أوتول قال إنّ حزبه وضع خطّة من أجل مضاعفة الإعانة الكنديّة للعمّال.

وتصل المساعدة الماليّة في أقصى حدّ إلى 2800 دولار للأفراد و 5000 دولار للعائلات.

ويتمّ دفع الإعانة من خلال إيداعِ مباشر مرّة كلّ ثلاثة أشهر قال إرين أوتول.

وتستفيد من الإعانة حسب ما ورد في بيان أصدره المحافظون، 3،5 ملايين عائلة كنديّة، كما تعهّد الحزب بزيادة الإعانة الماليّة للإعاقة من 713 دولارا إلى 1500 دولار، ويستفيد منها نحو من 90 ألف معاق حسب ما قال حزب المحافظين.

زعيم الحزب الديمقراطيّ الجديد جاغميت سينغ تعهّد بمنح 10 أيّام إجازة مدفوعة الأجر إلى كافّة العاملين تحت الأنظمة الفدراليّة.

كما تعهّد بتحسين الإعانة الكنديّة لإنعاش الاقتصاد و إنشاء برنامج حضانة شامل بتكلفة 10 دولارات في اليوم، مع الالتزام بالاتّفاقات الموقّعة بين الحكومة الفدراليّة وحكومة مقاطعة كيبيك على هذا الصعيد.

وانتقد جاغميت سينغ سياسة زعيم المحافظين إرين أوتول التي تغلّب مصلحة الشركات الكبرى على حساب مصلحة العمّال كما قال سينغ.

وتحدّث إيف فرانسوا بلانشيه زعيم حزب الكتلة الكيبيكيّة عن مجموعة من المقترحات الهادفة للدفاع عن حقوق العمّال وظروف العمل.

ودعا إلى إصلاح نظام تعويضات البطالة بما يضمن تأميناً حقيقيّا لكلّ العمّال الذين يحتاجونه.

ودعا زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه إلى تمديد العمل ببرنامج الإعانة الفدرالي لإنعاش الاقتصاد في قطاعات الثقافة والفنون والسياحة وسواها من الأنشطة التي تضرّرت بسبب الجائحة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو عب)

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