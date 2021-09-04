جوستان ترودو يُلمح إلى شهادة تطعيم في الطائرات والقطارات دون تحديد موعدها

وأكّد ترودو الذي كان يتحدّث في مؤتمر صحفي في مدينة ميسيسوغا في أونتاريو، أنّه يبحث مع الحكومات المحليّة في المقاطعات التي لديها سجلّات تطعيم، في إضافة شهادة تطعيم فدراليّة إلى بطاقات التطعيم المحليّة لديها. .

وتسمح هذه البطاقات لِحاملها بدخول المطاعم والحانات والمسارح والمشاركة في العديد من الأنشطة.

وكان الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو قد اقترح الأسبوع الماضي إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمساعدة المقاطعات التي ترغب في إنشاء شهادة تطعيم.

زعيم المحافظين إرين أوتول يتحدّث في مؤتمر صحفي في كورنر بروك في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الصورة: La Presse canadienne / Ryan Remiorz

وقد فرضت كلّ من كيبيك وأونتاريو و مانيتوبا و بريتيش كولومبيا شهادة تطعيم تخوّل حامليها المشاركة في العديد من الأنشطة الثقافيّة والرياضيّة، ودخول المطاعم والحانات ودور السينما وسواها.

ولم يعط الزعيم الليبرالي ترودو أيّ موعد محدّد لاستخدام شهادة التطعيم لدى السفر بالطائرات والقطارات، وقال إنّه قد يصار إلى استخدامها في الأشهر المقبلة أو العام المقبل.

إذا كان الناس لا يشعرون بالأمان، فإنّهم لن يسافروا ولن يذهبوا إلى المطاعم، والأمر هذا مسيء للأعمال قال جوستان ترودو.

وأضاف أنّ اللّقاحات لا تساهم فحسب في حمايتنا وإنّما تعيد الاقتصاد إلى السكّة.

وانتقد ترودو زعيم حزب المحافظين إرين أوتول الذي يفتقر إلى القيادة في مقاربة الجائحة حسب قول ترودو.

وكان أوتول قد قال الأسبوع الماضي خلال لقاء في إطار جولته الانتخابيّة إنّه سوف يحترم قرارات المقاطعات الكنديّة في ما يخصّ جواز التطعيم و إجراءات الوقاية الصحيّة التي تتّخذها للتصدّي للفيروس.

وأضاف أنّ المقاطعات تعمل على تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وتحفيز الاقتصاد، وسوف يدعم خياراتها بشأن جواز التطعيم.

وانتهز الزعيم الليبرالي جوستان ترودو المؤتمر الصحفي للتأكيد على التمايز بين موقفه وموقف زعيم المحافظين إرين أوتول من التطعيم الإلزامي لموظّفي القطاع العام الذي أعلنته الحكومة الفدراليّة في آب أغسطس الماضي.

وقال ترودو إنّ أوتول لم يطلب من مرشّحي حزب المحافظين أن يحصلوا على اللّقاح المضادّ لمرض كوفيد-19، ولا يدعو إلى فرضه في أماكن العمل، وقد اختار بدل ذلك إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس بصورة منتظمة.

والاختبارات مختلفة عن التطعيم قال ترودو وأضاف أنّ إلزاميّة التطعيم التي فرضها ليست عقابا وإنّما حماية.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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