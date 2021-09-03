كندا: استقبال المسافرين المطعّمين ضدّ كورونا مطلع الأسبوع المقبل

وباشرت الحكومة الكنديّة تخفيف الإجراءات الشهر الماضي، وسمحت للمسافرين من الولايات المتّحدة الذين أكملوا التطعيم بدخول كندا دون الخضوع للحجر الصحّي.

ويتساءل الكثيرون إن كانت الحكومة الكنديّة ستطبّق خطّتها نظرا لأنّ العديد من المواقع الإلكترونيّة تتحدّث عن تاريخ السابع من أيلول سبتمبر المزمَع و عن محاولة استقبال المسافرين من خارج الولايات المتّحدة.

فتحت كندا حدودها أمام المسافرين الواصلين من الولايات المتّحدة الذين أكملوا التطعيم في تمّوز يوليو 2021 الصورة: La Presse canadienne / Rob Gurdebeke

وردّت وكالة الصحّة العامّة الكنديّة على سؤال من سي بي سي ، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة، أنّ تاريخ السابع من أيلول سبتمبر هو بالفعل موعد البداية باستقبال المسافرين الأجانب، إلّا إذا تفاقمت جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

في حال كان تطوّر الجائحة مواتيا، تعتزم الحكومة الكنديّة إعادة فتح الحدود أمام المسافرين من أيّ دولة في حال أكملوا التطعيم كما قال مارك جونسون المتحدّث باسم وكالة الصحّة العامّة في رسالة بالبريد الالكترونيّ.

ودخلت كندا الموجة الرابعة من الفيروس، ويرتفع عدد حالات كوفيد-19 منذ نهاية تمّوز يوليو الفائت.

وارتفع عدد الحالات وعدد حالات الاستشفاء بين الأشخاص غير المطعّمين.

وتشهد مقاطعة ألبرتا أعلى نسبة ارتفاع من حالات كوفيد-19 في البلاد، وحذّر الأطبّاء من ارتفاع حالات الاستشفاء التي يؤدّي إليها الفيروس.

وكان د. هوارد إنجو نائب مديرة وكالة الصحّة العامّة قد قال في آب أغسطس الماضي إنّ على المسافرين الذين أكملوا التطعيم الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى كندا.

وقالت مديرة وكالة الصحّة العامّة د. تيريزا تام إنّ كندا تعتمد نهجا حذرا في إعادة فتح الحدود أمام المسافرين وتتكيّف مع تطوّرات الجائحة.

ويتعيّن أن يلبّي المسافرون مجموعة من المتطلّبات لِدخول كندا وتجنّب الحجر الصحّي.

ويُعتبر التطعيم مكتملا عندما يكون الشخص قد حصل على الجرعة الثانية من اللقاح قبل 14 يوما على الأقلّ من دخول كندا.

ويتعيّن عليه تقديم كلّ المعلومات والوثائق حول التطعيم بإحدى اللغتين الرسميّتين الفرنسيّة والانجليزيّة عبر تطبيق ArriveCan الإلكتروني.

ويتعيّن على المسافرين الواصلين عبر الحدود البريّة تقديم دليل حول نتيجة سلبيّة لاختبار الكشف عن الفيروس خضعوا له قبل 72 ساعة من دخول كندا.

وأعلنت الحكومة الفدراليّة تعليق الرحلات الجويّة من الهند حتّى 21 أيلول سبتمبر الجاري، ومن المملكة المغربيّة حتّى 29 منه بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19 في هذين البلدين.

وبإمكان المسافرين الواصلين من هذين البلدين دخول كندا في حال قدّموا الدليل حول حصولهم على نتيجة سلبيّة لِاختبار الكشف عن الفيروس أجروه في دولة أخرى وانطلقوا منها إلى كندا.

وتسمح كندا للمسافرين الأجانب القُصّر بدخول البلاد مع ذويهم الذين أكملوا التطعيم، وتفرض الحجر الصحّي على أولئك الذين هم في الثانية عشرة وما فوق.

(سي بي سي/ صوفيا هاريس/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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