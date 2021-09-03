كندا: المناظرة التلفزيونيّة الأولى لِزعماء الأحزاب الفدراليّة قبل موعد الانتخابات

وغاب عن المناظرة زعيمة الحزب الأخضر أنّامي بول وزعيم حزب الشعب في كندا ماكسيم برنييه .

الزعيم الليبرالي جوستان ترودو الصورة: Martin Chevalier / Agence QMI

واحتلّت ملفّات الصحّة والبيئة ودور الحضانة مكانة مهمّة في المناظرة، ودعا الزعيم الليبرالي بصورة مبطّنة الكنديّين إلى انتخاب حكومة أغلبيّة.

وفي حال انتخاب حكومة أقليّة، دعا زعيم المحافظين إرين أوتول وزعيم الديمقراطيّين الجدد جاغميت سينغ الأحزاب الفدراليّة إلى العمل معا حسب قولهما.

وأشار إيف فرانسوا بلانشيه زعيم الكتلة الكيبيكيّة إلى ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات التي تجري في وقت محدّدة مرّة كلّ 4 سنوات في كندا.

وجرت الانتخابات الفدراليّة الأخيرة عام 2019، وفاز الليبراليّون فيها بحكومة أقليّة.

زعيم المحافظين إرين أوتول الصورة: Martin Chevalier / Agence QMI

وأشار إيف فرانسوا بلانشيه زعيم الكتلة الكيبيكيّة إلى ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات التي تجري في وقت محدّدة مرّة كلّ 4 سنوات في كندا.

وجرت الانتخابات الفدراليّة الأخيرة عام 2019، وفاز الليبراليّون فيها بحكومة أقليّة.

ودعا رئيس الحكومة جوستان ترودو إلى انتخابات تشريعيّة مبكّرة بعد أن وافقت حاكمة كندا العامّة ماري سايمون على طلبه حلّ مجلس العموم.

وانتقد زعماء أحزاب المعارضة زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو الذي دعا إلى إجراء انتخابات في ظلّ جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

واحتدم النقاش حول ملفّ الصحّة عندما اتّهم ترودو زعيم المحافظين إرين أوتول بأنّه ييؤيّد نظاما صحيّا بسرعتين ، يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص، ويتيح للأغنياء تجاوز مهلة الانتظار للحصول على الرعاية الصحيّة.

زعيم الديمقراطيّين الجدد جاغميت سينغ الصورة: (Martin Chevalier/Agence QMI)

وردّ أوتول ليؤكّد أنّه يؤيّد نظام صحّة عامّا وشاملا، وأنّ حكومته ، في حال فوزه في الانتخابات، ستزيد قيمة التحويلات الماليّة لقطاع الصحّة إلى المقاطعات بعد الانتهاء من الجائحة.

ورفض أوتول ، ردّا على سؤال على زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه، توضيح موقفه من الاتّفاق الموقّع بين أوتاوا وحكومة كيبيك، الذي تمنح بموجبه الحكومة الفدراليّة حكومة كيبيك موازنة قدرها 6 مليارات دولار لتعزيز دور الحضانة وزيادة قدراتها على استيعاب الأطفال.

ورفض أوتول ، ردّا على سؤال على زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه، توضيح موقفه من الاتّفاق الموقّع بين أوتاوا وحكومة كيبيك، الذي تمنح بموجبه الحكومة الفدراليّة حكومة كيبيك موازنة قدرها 6 مليارات دولار لتعزيز دور الحضانة وزيادة قدراتها على استيعاب الأطفال.

زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه الصورة: Martin Chevalier / Agence QMI

ورفض أوتول ، ردّا على سؤال على زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه، توضيح موقفه من الاتّفاق الموقّع بين أوتاوا وحكومة كيبيك، الذي تمنح بموجبه الحكومة الفدراليّة حكومة كيبيك موازنة قدرها 6 مليارات دولار لتعزيز دور الحضانة وزيادة قدراتها على استيعاب الأطفال.

وحول ملفّ الأسلحة الناريّة، انتقد زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو موقف زعيم المحافظين إرين أوتول، الذي يدعو كما قال ترودو، إلى إلغاء قانون حظر السلاح الناري والأسلحة الهجوميّة، وردّ أتول مؤكّدا أنّه سيُبقي حظر الأسلحة الناريّة الهجوميّة.

ويحظر القانون 71 شراء الأسلحة الناريّة الهجوميّة وبيعها ونقلها واستخدامها واستيرادها، دون أن يمنع حيازتها.

وانتقد زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه قرار حكومة جوستان ترودو شراء أنبوب ترانس ماونت النفطي، في وقت يقول الليبراليّون إنّهم يعملون على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وردّ ترودو قائلا إنّ حكومته تسير في الاتّجاه الصحيح في سعيها لتحويل صناعة الطاقة والقضاء تدريجيّا على الطاقات التي تتسبّب بالانبعاثات.

وتجمّع عدد من المتظاهرين من دعاة البيئة ومن بعض النقابات أمام مقرّ قناة التلفزة لدى وصول زعماء الأحزاب الفدراليّة للمشاركة في المناظرة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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