كندا: جزيرة برنس إدوارد الأولى في شراء المنتجات الغذائيّة المحليّة

وحلّت مقاطعة كيبيك في المرتبة الثانية بعد جزيرة برنس إدوارد، وتلتها مقاطعة نوفا سكوشا حيث يستهلك ثلث السكّان المنتجات الزراعيّة الغذائيّة المحليّة، وبعدها أونتاريو و بريتيش كولومبيا.

وتشتهر جزيرة برنس إدوارد المسمّاة ملكة البطاطا منذ القرن التاسع عشر بزراعة البطاطا ، وتفوق المساحة المخصّصة لهذا الصنف من الخضروات 34 ألف هكتار.

تشتهر جزيرة برنس إدوارد بزراعة البطاطا التي تغطّي مساحات شاسعة من أراضي المقاطعة الصورة: Radio-Canada

وحلّت بريتيش كولومبيا حسب الدراسة في الطليعة من حيث معدّل استهلاك الفاكهة والخضار ، وحلّت كيبيك في المرتبة الثالثة وبلغت نسبة مستهلكي الخضار والفاكهة فيها 30،7 بالمئة.

وحلّت نيو فاوند لاند ولابرادور و جزيرة برنس إدوارد في آخر التصنيف من حيث استهلاك الخضار والفاكهة، ما يعني أنّ الاستهلاك اليومي منها هو دون باقي المقاطعات.

ويوصي دليل الغذاء الكندي الذي تصدره وزارة الصحّة الكنديّين بِاستهلاك الخضار والفاكهة وتفضيل الأطعمة المحضّرة في المنزل على الأطعمة الجاهزة.

ويستهلك أقلّ من ثلث الكنديّين كميّة الخضار والفاكهة التي يوصي دليل الغذاء باستهلاكها يوميّا حسب الاستطلاع الذي أجراه الباحثون في جامعة دلهاوزي.

لكنّ 43،5 بالمئة من الكنديّين يشترون ما يكفي من هذه المنتجات حسب الدراسة.

ويشتري 86،6 بالمئة من الكنديّين المنتجات الزراعيّة الغذائيّة من محلّات السوبرماركت، ويشتريها 4 بالمئة فقط منهم من سوق المزارعين.

ويثير استخدام المبيدات في الزراعة قلق الكنديّين، ويتخوّف 63 بالمئة من العيّنة المستطلعة من كميّة المبيدات في الخضار والفاكهة التي يشترونها من محلّات السوبرماركت ومتاجر البقالة، مقابل 47 بالمئة فقط من بين الذين يشترونها من الأسواق العامّة.

ويُستفاد من هذه الأرقام أنّ الخضار والفاكهة المُباعة في سوق المزارعين تحوي كميّات أقلّ من المبيدات في رأي الكنديّين.

ويقول الباحث في جامعة دالهاوزي سيلفان شارلوبوا إنّ نسبة ضئيلة من المبيدات موجودة في المنتجات التي نشتريها، ويساهم غسل الخضار والفاكهة بعناية في إزالتها والتخلّص منها.

وشمل الاستطلاع 10 آلاف شخص، وقال 39،5 بالمئة منهم إنّ الأسعار تحدّ من استهلاكهم الخضار والفاكهة.

وقال 30 بالمئة إنّهم يحجمون عن شراء الخضار والفاكهة لأنّ تحضيرها وتقطيعها يتطلّب الكثير من العمل.

و يؤكّد الأستاذ في جامعة دالهاوزي سيلفان شارلوبوا أنّ استهلاك الغذاء السليم والخضار والفاكهة يساهم في الحفاظ على الصحّة وتجنّب العديد من الأمراض.

ويعرب د. فاسنتا روبيسينغي الباحث في جامعة دالهاوزي عن أسفه لأنّ القليل من الناس يعرفون القيمة الغذائيّة لِمختلف الأطعمة وخصائصها.

ويشير إلى أنّ استهلاك الغذاء السليم يساعد في تجنّب الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

(راديو كندا نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: