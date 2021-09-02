وثائقيّ " ليونارد كوهين رحلة وأغنية" في مهرجان البندقيّة السينمائي

ويروي الوثائقيّ حياة المغنيّ والشاعر من مونتريال ليونارد كوهين من خلال إحدى أشهر أغنياته هالالويا التي تُعتبر بمثابة نشيد عالميّ.

ويفيد موقع ديدلاين هوليوود الإلكتروني أنّ ليونارد كوهين أعطى موافقته على إنتاج الفيلم عام 2014، قبل سنتين من وفاته.

وتوفّي المغنّي والشاعر ليونارد كوهين في تشرين الثاني أكتوبر 2016 في مدينة لوس أنجلوس حيث كان يقيم.

ويروي الوثائقي حسب فريق الإنتاج، قصّة أغنية هالالويا منذ صدورها عام 1984، حيث لم تحظَ بالترحيب، وكيف اشتهرت بعد أن أعاد غناءها الفنّان الأميركي جيف باكلي عام 1994.

ويتحدّث الفيلم الوثائقيّ أيضا عن تأثير أغنية هالالويا على العديد من الفنّانين، وكيف أصبحت بفضلهم واحدة من أشهر الأغنيات ومن بين الأكثر التي أعيد غناؤها.

ويتحدّث عدد من الفنّانين في الفيلم الوثائقي عن علاقتهم المميّزة بهذه الأغنية، ومن بينهم روفوس واينرايت وبراندي كارلايل و أماندا بالمر.

كما يدلي عدد من أعضاء فريق عمل ليونارد كوهين بشهاداتهم في الوثائقيّ، من بينهم شارون روبنسون من أعضاء جوقته، و جون ليساور الذي كان وراء النسخة الأصليّة لأغنية هالالويا.

ويتضمّن الفيلم أيضا تسجيلات مقابلات أُجريَت مع ليونارد كوهين بين عامي 1974 و 2005 لم يسبق أن تمّ نشرها قبل اليوم.

وتقول مجلّة فارايتي إنّ ورثة ليونارد كوهين وضعوا في تصرّف مُنتجي الوثائقيّ دفاتر شخصيّة وصورا وتسجيلات غير منشورة فضلا عن مقابلات نادرة للمغنّي ليونارد كوهين.

وُلد المغنّي والشاعر ليونارد كوهين في مونتريال عام 1934 وتوفّي عام 2016.

وفي عام 2017، شارك عدد من كبار الفنانين من كندا ومن حول العالم في حفل تكريميّ أقيم في مونتريال بعد سنة على رحيل كوهين.

وغنّى في الحفل العديد من الفنّانين أغنيات المغنّي الراحل، من بينهم نجله آدم كوهين.

ومن أشهر أغنيات ليونارد كوهين هالالويا و سو لونغ ماريان و دانس مي تو ذي إند أوف لاف و بورد أون ذي واير" وسواها.

وحاز ليونارد كوهين على وسام الاستحقاق الكندي ووسام الاستحقاق الكيبيكي، وأُدخل متحف مشاهير الموسيقى الكندي عام 1991 ومتحف المؤلّفين والملحّنين الكنديّين عام 2006.

(سي بي سي/ راديو كندا/ مع مساهمات Deadline وVariety) ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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