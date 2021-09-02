كوفيد-19: مظاهرات حاشدة معارضة للّقاح في بريتيش كولومبيا وتحذير من ارتفاع الحالات

وجرت مظاهرات في فانكوفر و كيلونا و كاملوبس و برنس جورج و نانايمو وسواها من المدن أمام مراكز الرعاية الصحيّة والمستشفيات.

ونظّمت المظاهرات مجموعة فرونت لاين نورسوز Canadian Frontline Nurses، التي أنشأتها ممرّضتان من مقاطعة أونتاريو للترويج لِنظريّة المؤامرة المرتبطة بالجائحة.

ودعت المجموعة في ملصقاتها إلى الدفاع عن الحريّة ورفْض الطغيان و إلزاميّة التطعيم .

ورفع المتظاهرون شعارات تنتقد جواز التطعيم واعتبروه أحد أشكال التمييز، وأطلقوا هتافات حريّة و جرائم ضدّ الإنسانيّة

وألقت الشرطة الملكيّة الكنديّة القبض على أحد المتظاهرين بشبهة الاعتداء بسلاح ورَشق المُتظاهرين بالبيض.

وتحدّث رئيس الحكومة جون هورغان عن مضايقات تعرّض لها عمّال الرعاية الصحيّة خلال المظاهرات.

من حقّ كلّ شخص التظاهر سلميّا، إلّا أنّ استهداف عمّال الصحّة ومضايقتهم في مراكز الرعاية الصحيّة كما حصل اليوم غير مقبول قال جون هورغان في بيان.

وفرضت بعض المقاطعات بما فيها بريتيش كولومبيا، دليل تطعيم للمشاركة في عدد من الأنشطة غير الضروريّة، وطلب العديد من أرباب الأعمال من موظّفيهم تلقّي اللّقاح قبل استئناف العمل حضوريّا.

واحتشد نحو من 5 آلاف متظاهر أمام مستشفى فانكوفر العام، وصفهم عمدة المدينة كينيدي ستيوارت بالمجانين و المجانين المهمّشين والحمقى .

وقال العمدة في حديث لسي بي سي إنّ المتظاهرين يفركون بالملح جروح عمّال الرعاية الصحيّة .

وقالت د. نافديب غروُوال طبيبة الطوارئ في فانكوفر إنّ مشهد المظاهرات محبط ومهين للعاملين في المستشفيات،

الذين يعملون على إنقاذ حياة أشخاص غير مطعَّمين.

ويتخوّف عدد من المتظاهرين الذين تحدّثوا إلى سي بي سي من فقدان حقوقِهم، ووصفوا الضغوط من أجل تلقّي اللّقاح بأنّها مخيفة.

وفي مدينة كيلونا، تجمّع نحو من 1000 متظاهر أمام المستشفى العام، وشارك البعض في المظاهرة كما قالوا دفاعا عن حريّة الخيار.

وقالت كيتي ماكنيل الرئيسة والمديرة التنفيذيّة في إدارة الصحّة في جزيرة فانكوفر (نافذة جديدة) في بيان إنّ المتظاهرين عرقلوا وصول الناس بأمان إلى الرعاية الصحيّة.

وتعرّضت طواقم العمل في المنطقة الصخيّة في جزيرة فانكوفر Island Health للإساءة اللفظيّة أثناء الوصول إلى العمل ومغادرته.

ويثير ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 والسلالات المتحوّرة من الفيروس قلق سلطات بريتيش كولومبيا، التي تتخوّف من الضغوط على النظام الصحّي التي يؤدّي إليها.

(سي بي سي/ بيتاني ليندسي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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