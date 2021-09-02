فانكوفر: الرابط بين سوق العقارات والمستثمرين الأجانب حسب وكالة الدخل الكنديّة

واطّلع راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة، على وثائق حصل عليها الصحفي من فانكوفر يان يانغ الذي يعمل في صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في هونغ كونغ بموجب قانون الحصول على المعلومات.

وتفيد الدراسة أنّ المهاجرين الأغنيّاء شكّلوا أغلبيّة مشتري المنازل الفاخرة في في بعض ضواحي فانكوفر عام 1996.

وأظهرت عيّنة عشوائيّة أنّ مهاجرين واصلين حديثاً اشتروا 90 بالمئة من المنازل التي يفوق سعر الواحد منها 800 ألف دولار في مدينة بورنابي في بريتيش كولومبيا، في حين صرّحوا عن دخلٍ سنوي يتجاوز بقليل 16 ألف دولار إلى وكالة الدخل الكنديّة (مصلحة الضرائب).

وتفيد معلومات الصحيفة أنّ وكالة الدخل الكنديّة طلبت إجراء الدراسة بسبب شبهات الاحتيال التي طالت العديد من المشاركين في البرامج الكنديّة من فئة المهاجر المستثمر.

سوق المساكن مرتفعة في فانكوفر الصورة: CBC/Ben Nelms

ولم يتمّ نشر هذه المعلومات إلّا بناء على طلب الصحفي يان يانغ، ما أثار استغراب جنفياف تلّييه أستاذة الدراسات السياسيّة

في جامعة أوتاوا.

وترى تلّييه أنّ التكتّم على المعلومات طوال 25 عاما يطرح علامات استفهام كثيرة.

وتقول وكالة الدخل الكنديّة التي رفضت إعطاء مقابلة لِراديو كندا، إنّها لا تنشر إجمالا معلومات محدّدة حول طرق تقييم المخاطر والتدقيق.

وتضيف أنّ الوثائق التي نشرتها الصحيفة الصينيّة لم تكن معدّة للاستقراء من قبل الجمهور .

ويعرب أندي يان الأستاذ في جامعة سايمون فريزر عن أسفه للتأخير الذي حصل في نشر هذه المعلومات.

ويضيف أنّها تؤكّد نتائج أبحاث أخرى جرت بعد سنوات عديدة حول تأثير المستثمرين الأجانب في سوق العقارات في فانكوفر.

والمهمّ في الأمر حسب قوله، أنّ الفضول دفع أشخاصا في العديد من الوكالات الفدراليّة للتدقيق في أمور كانت تحدث في سوق العقارات في إطار السوق العالميّة.

كان من شأن هذه المعلومات إعطاء معلومات قيّمة لِتطوير سياسات مرتبطة بسوق العقارات والهجرة قال أندي يان الأستاذ في جامعة سايمون فريزر.

وأعرب عن أسفه لأنّ كافّة مستويات الحكومات تسعى اليوم لِمواجهة أزمة السكن بعد سنوات من الخمود.

وطلب الصحفي يان يانغ الحصول على وثائق وكالة الدخل الكنديّة عام 2016، عندما علم بها من مصدر داخليّ،ولم يحصل عليها إلّا بعد خمس سنوات كما قال.

واعتبرت جنفياف تلّييه أستاذة الدراسات السياسيّة في جامعة أوتاوا أنّ المهلة طويلة، وأنّ موقف وكالة الدخل الكنديّة افتقر إلى الشفافية.

وأقرّت وكالة الدخل بأهميّة معالجة هذه الطلبات في الوقت المناسب، وأنّها تأخّرت في إعطائها، وأوضحت أنّها تتّخذ إجراءات لِتحسين أدائها على هذا الصعيد.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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