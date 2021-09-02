أونتاريو تفرض شهادة التطعيم ونماذج كوفيد تتوقّع ارتفاع حالات كورونا

وأكّد فورد أنّ قرار إنشاء جواز التطعيم جاء في أعقاب محادثات معمّمقة مع الخبراء (نافذة جديدة)، تستند إلى أفضل الأدلّة والنصائح.

وفي البداية، يحتاج الأشخاص الذين أكملوا التطعيم لتقديم إيصال التطعيم مرفقا ِصورتهم من أجل دخول الأماكن التي يشملها الإجراء.

دوغ فورد رئيس حكومة أونتاريو قال إنّ شهاد التطعيم إجراء مؤقّت تستند مدّة العمل به إلى تطورات الجائحة. الصورة: La Presse canadienne / Tijana Martin

والمقصود بالأشخاص الذين أكملوا التطعيم أولئك الذين حصلوا على جرعتَي اللّقاح المضادّ لِمرض كوفيد-19، وأن يكونوا قد حصلوا على الجرعة الثانية قبل 14 يوما على الأقلّ.

و بإمكانهم تحميل المعلومات على الهاتف الخليوي أو الحصول على نسخة خطيّة منها من خلال موقع الحكومة الإلكتروني (نافذة جديدة) الخاص بالتطعيم.

وشارك في الإعلان عن شهادة التطعيم إلى جانب رئيس الحكومة دوغ فورد، وزيرة الصحّة في أونتاريو كريستين إليوت ورئيس الخدمات الطبيّة د. كيران مور.

وتقول سلطات المقاطعة إن نظام شهادة التطعيم إجراء مؤقّت، لكنّ مدّة العمل به تستند إلى تطوّر الموجة الرابعة من الفيروس.

وتؤكّد على أهميّة شهادة التطعيم التي تترافق مع استئناف العام الدراسي حضوريّا، ومع تخفيف إجراءات الإغلاق في وقت يستمرّ انتشار متحوّر دلتا من فيروس كورونا المستجدّ.

التطعيم بنسبة 85 بالمئة ضروريّة في أونتاريو لِتجنّب العودة إلى الإغلاق الصورة: The Canadian Press / Graham Hughes

واعتبارا من 22 تشرين الأوّل أكتوبر المقبل، يصبح بالإمكان تقديم دليل التطعيم من خلال جواز التطعيم الذي يتضمّن رمز الاستجابة السريعة كيو آر QR.

وتعمل حكومة أونتاريو على تطوير تطبيق على الهاتف الخليويّ يسمح للشركات والمرافق التي يشملها نظام شهادة التطعيم بالتحقّق من صحّة المعلومات التي يقدّمها حامل جواز التطعيم.

وتسمح شهادة التطعيم لسكّان المقاطعة المطعّمين بالمشاركة في مجموعة من الأحداث والأنشطة غير الأساسيّة، ويتمّ استخدامها في المطاعم والحانات وقاعات المؤتمرات وصالات الرياضة والحفلات الموسيقيّة والمهرجانات ودور السينما والمسارح.

وتُستثنى من شهادة التطعيم دور العبادة وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والشركات التي تقدّم العناية الشخصيّة ومتاجر البقالة.

ويتمّ تطبيق هذه الإجراءات بموجب قانون إعادة فتح أونتاريو، Reopening Ontario Act، ويتعرّض المخالفون لِغرامات ماليّة.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات عقب الضغوط التي تعرّضت لها حكومة دوغ فورد من قبل أطبّاء وأخصّائيّي الأمراض المعدية ومجموعات الأعمال في وقت دخلت أونتاريو الموجة الرابعة من الفيروس.

وتفيد نماذج كوفيد التي نشرتها طاولة التشاور العلميّة (نافذة جديدة) حول كورونا في أونتاريو أنّ نسبة تطعيم تفوق 85 بالمئة ضروريّة لِتجنّب العودة إلى الإغلاق الخريف المقبل.

وتدعو إلى تخفيف معدّل الاختلاط إلى نحو 70 بالمئة من مستوى ما قبل الجائحة.

وتدعو للحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتخفيف من التجمّعات في الداخل والعمل عن بعد واتّخاذ إجراءات كفيلة بتحفيز حملة التطعيم.

وأكّدت طاولة التشاور أنّ أونتاريو دخلت الموجة الرابعة التي سينتج عنها ارتفاع كبير في عدد حالات كوفيد-19.

(سي بي سي/ لوكاس باورز، آدم كارتر، موريال دارايسما/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب.

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