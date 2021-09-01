الزعيم الليبرالي جوستان ترودو يتعهّد في برنامجه الانتخابي بإنفاق المزيد من الأموال

وتضمّن البرنامج الانتخابي الذي يقع في 58 صفحة إنفاق أموال جديدة بقيمة 78 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

ويختلف برنامج الليبراليّين عن البرنامج الذي أعلنه زعيم حزب المحافظين إرين أوتول (نافذة جديدة) من حيث الأولويّات التي حدّدها الحزب الليبرالي ومن بينها التغيّر المناخي والمصالحة مع السكّان الأصليّين والثقافة والفنون و تشديد القيود المتعلّقة بحيازة الأسلحة الناريّة.

يواصل زعماء الأحزاب الفدراليّة حملتهم الانتخابيّة ومن اليسار: الزعيم الليبرالي جوستان ترودو وزعيم المحافظين إرين أوتول وزعيم الديمقراطيّين الجدد جاغميت سينغ وزعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه وزعيمة الحزب الأخضر أنّامي بول الصورة: CBC / (Andrej Ivanov/AFP/Getty Images, Adrian Wyld/The Canadian Press, Patrick Doyle/Reuters, Patrick Doyle/Reuters, Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

كما تعهّد الزعيم الليبرالي جوستان ترودو بإعادة مستويات التوظيف إلى ما كانت عليه قبل بداية الجائحة، واتّهم الليبراليّون حزب المحافظين بأنّه يعارض دعم العمّال والشركات.

ويجادل الحزب الليبرالي بأنّ حزب المحافظين يشكّل خطرا على البلاد لأنّه لا يفرض إلزاميّة التطعيم على موظّفي القطاع العام والمسافرين، كما أنّه يخطّط للتراجع عن خطّة رعاية الطفل التي يقول الليبراليّون إنّها تخفّف من التكاليف التي يتكبّدها الأهالي.

لا يمكن أن يقدّم إرين أوتول القيادة التي نحتاجها قال ترودو وأضاف أنّ زعيم المحافظين يقوم بِمغازلة المصالح الخاصّة، من معارضي التطعيم ومنكري التغيّر المناخي ولم ترِد كلمة عنصريّة ولا مرّة في برنامجه الانتخابي حسب قول ترودو.

وتعهّد ترودو بتخصيص مليار دولار لِمساعدة المقاطعات التي تطبّق حظرا على حيازة المسدّسات، وزيادة الإنفاق على خدمات الصحّة النفسيّة والسكن، وهي مسائل أخرجتها الجائحة إلى الواجهة.

ويراهن الليبراليّون لِخفض العجز في الموازنة الذي زادت منه الجائحة، على زيادة الضريبة على الشركات والمصارف وشركات التأمين وإنشاء قاعدة ضريبة دنيا بحيث لا يعود بإمكان أصحاب الدخل المرتفع الإفراط في استخدام الإعفاءات الضريبيّة لعدم دفع الضرائب.

وتعهّد الحزب الليبرالي بخفض الانبعاثات في قطاعي النفط والغاز وحظر تصدير الفحم الحراري ووقف الإعانات للوقود الأحفوري بحلول عام 2023.

ولمواجهة خسارة الوظائف في قطاعي النفط والغاز، يخصّص الحزب الليبرالي 2 مليار دولار لِصندوق العقود الآجلة فضلا عن إجراءات أخرى لِدعم قطاع الوقود الأحفوري.

وتعهّد الليبراليّون بدعم قطاع الثقافة والفنون الذي تأثّر بقيود الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الجسدي.

(سي بي سي/جون بول تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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