كوفيد-19: أطبّاء يحذّرون من الموجة الرابعة في مقاطعات الغرب الكندي

وأدّى التساهل في إجراءات الصحّة العامّة والتأخير في اتّخاذها إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة و فرض المزيد من الضغط على المستشفيات وترك تداعياته على الرعاية الصحيّة للمرضى حسب الأطبّاء.

وفاقت الإصابات في مقاطعات بريتيش كولومبيا و سَسكتشوان و ألبرتا مستوى البلاد، والمستوى في مقاطعات الشرق الكندي بما فيها أونتاريو التي يفوق عدد سكّانها عدد سكّان المقاطعات الثلاث مجتمعة.

أدريان ديكس وزير الصحّة في بريتيش كولومبيا ود. بوني هنري رئيسة الخدمات الطبيّة في المقاطعة الصورة: Radio-Canada / MIKE MCARTHUR/CBC

وبلغ معدّل الإصابات في بريتيش كولومبيا 93 إلى 100000 شخص خلال السبعة أيّام الأخيرة حسب البيانات الفدراليّة، و 159 في ألبرتا و 135 في سَسكتشوان، في حين لم يتجاوز 43 في مقاطعات الشرق.

وفي ألبرتا، بات واضحا أنّ ارتفاع معدّل التطعيم لم يساهم في درء ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 الذي أدّى إليه متحوّر دلتا الذي أصاب بصور خاصّة الأشخاص غير المطعّمين وزاد الضغوط على مستشفيات المقاطعة.

وهناك حاليّا 400 حالة استشفاء من بينها 98 حالة في وحدات العناية المركّزة.

ويتوقّع د. لان شوارتز أخصّائي الأمراض المعدية والباحث في جامعة إدمنتون أن تشهد مستشفيات المقاطعة ووحدات العناية الفائقة عددا مرتفعا من الحالات على غرار ما حصل شتاء العام الماضي.

واضطرّت السلطات الصحيّة في ألبرتا لِنقل 6 مرضى من مستشفى غراند بريري نظرا لارتفاع عدد حالات كوفيد-19 التي تتطلّب رعاية حادّة.

احتشد 33 ألف متفرّج في استاد ريجاينا لمتابعة مباراة كرة القدم الأميركيّة رغم ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في المقاطعة الصورة: La Presse canadienne / Kayle Neis

وكانت المقاطعة قد أعلنت قبل أيّام عن إرجاء 30 بالمئة من العمليّات الجراحيّة الاختياريّة المجدولة مسبقا في العاصمة إدمنتون.

وفي سَسكتشوان،امتلأت الأسرّة في وحدات العناية الفائقة مطلع الأسبوع في 3 من مدن المقاطعة بسبب ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 حسب ما قال د. جيفري بيتشر رئيس العناية الحرجة لدى السلطات الصحيّة المحليّة.

وليس لدى المستشفيات المحليّة ما يكفي من طواقم العمل والمساحات للتوفيق بين ارتفاع عدد الحالات الخطيرة من كوفيد-19 وتوفير الرعاية لِسواهم ممّن يحتاجها حسب د. ألكساندر ونغ أخصّائي الأمراض المعدية في العاصمة ريجاينا.

ودعا الأطبّاء في سَسكتشوان السلطات الصحيّة إلى إعادة فرض الكمامة وسواها من إجراءات الوقاية، وإنشاء بطاقة تطعيم للمشاركة في بعض الأنشطة.

وفي بريتيش كولومبيا، قرّرت السلطات الصحيّة تشديد الإجراءات بعد أن ارتفع عدد حالات كوفيد-19 وتجاوز المستوى الذي بلغه في مقاطعتَي اونتاريو و كيبيك.

وفرضت السلطات الكمامة في الأماكن العامّة والأحداث المزدحمة، وتعمل على تطبيق برنامج جواز تطعيم في وقت قريب، يعطي دليلا حول حالة التطعيم الخاصّة بمن يحمله.

ويستبعد د. سرينيفاس مورتي أخصّائي الأمراض المعدية والأستاذ المساعد في قسم طبّ الأطفال في جامعة بريتيش كولومبيا أن تعطي هذه الإجراءات نتائج فوريّة ، ويشير إلى التحدّيات الكبيرة في المقاطعة.

ويتعيّن زيادة التطعيم بنسبة 7 بالمئة لدى مختلف فئات الأعمار لتتمكّن المقاطعة من خفض عدد حالات الاستشفاء قبل تشرين الأوّل أكتوبر المقبل حسب ما أكّد وزير الصحّة أدريان ديكس ورئيسة الخدمات الطبيّة في بريتيش كولومبيا د. بوني هنري.

(سي بي سي/ لورِن بيللي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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