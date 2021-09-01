كوفيد-19: جرعة ثالثة من اللّقاح قريبا في نيو برنزويك

ما زلنا نبحث في التفاصيل، وسوف نكشف عن الخطّة في الأيّام والأسابيع المقبلة قالت د. راسل كبيرة الأطبّاء في مقاطعة نيوبرنزويك الواقعة في الشرق الكندي المطلّ على الأطلسيّ.

ومن المتوقّع إعطاء الجرعة الثالثة لأولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، والأشخاص الذي كانوا في طليعة من تلقّى اللّقاح وما زالوا معرّضين لِلإصابة بأمراض خطيرة حسب ما أوضحت د. جنيفر راسل.

تلقّى 75 بالمئة من سكّان نيوبرنزويك جرعتَي اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19 الصورة: Associated Press / Mike Simons

وقالت د. راسل الشهر الماضي إنّها تنتظر توجيهات وكالة الصحّة العامّة الكنديّة واللجنة الاستشاريّة الوطنيّة المعنيّة بالتحصين، حول ما يتعلّق بالحاجة إلى جرعة ثالثة معزّزة من اللّقاح ضدّ كورونا.

"سوف نستمرّ في تقييم الوضع وإعطاء معلومات حول الجرعة الثالثة والجرعات المعزّزة (نافذة جديدة) للجميع" قالت رئيسة الخدمات الطبيّة د. جنيفر راسل.

وكانت تتوقّع أن تعلن السلطات الصحيّة الكنديّة عن الجرعة الثالثة خلال الخريف أو الشتاء المقبل.

وفي نيوبرنزويك منذ بداية الجائحة 2763 حالة مؤكّدة من كوفيد-19، من بينها 2579 حالة شفاء، و46 حالة وفاة مرتبطة بِكورونا.

وتقدّم بعض العيادات الطبيّة في المقاطعة اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19 للشباب بين 12 و 17 عاما من العمر.

وقد وافقت السلطات الصحيّة الكنديّة على إعطاء اللّقاح لِهذه الفئة العمريّة، بما في ذلك أولئك الذين يبلغون الثانية عشرة خلال العام الجاري، وأكّدت أنّ هذا اللّقاح آمن وفعّال.

تعني هذه الموافقة أنّ المزيد من الخيارات متوفّرة لدينا لِمساعدة الشباب على إكمال التطعيم قالت د. جنيفر راسل.

وتلقّى 75،2 بالمئة من أبناء المقاطعة جرعتَي اللّقاح المضادّ لِمرض كوفيد-19، وتلقّى 84،6 بالمئة الجرعة الأولى.

كلّ جرعة لقاح توفّر درجة إضافيّة من الحماية للشخص الذي يتلقّاها وعائلته وأصدقائه والمجتمع قالت وزيرة الصحّة دوروتي شيبارد في بيان.

وأضافت أنّ مستوى التطعيم المرتفع ساهم في تراجع حالات الاستشفاء بسبب كوفيد-19 في المقاطعة.

وتوفّر حكومة المقاطعة لائحة بالعيادات التي تعطي اللّقاح عبر شبكة الإنترنت.

وفي السياق نفسه،تباشر حكومة ألبرتا إعطاء الجرعة الثالثة من اللّقاح (نافذة جديدة) اعتبارا من اليوم الأربعاء لعدد محدود من أبناء المقاطعة.

وحدّدت المقاطعة في بيان المسنّين في مراكز الرعاية الدائمة و أصحاب المناعة الضعيفة في طليعة المؤهّلين للحصول على الجرعة الثالثة.

وأوضحت أنّ الجرعة الثالثة تعزّز الحماية و مستوى المناعة لديهم.

كما توفّر المقاطعة الجرعة الثالثة لأبناء المقاطعة الذين يسافرون إلى وجهات لا توافق على لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا والذين حصلوا على جرعتَين من لقاحَين مختلفَين.

(سي بي سي/ بوبي جين ماكينون/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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