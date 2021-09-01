كندا: نسبة مرتفعة من النساء المرشّحات في الانتخابات التشريعيّة المقبلة

وقدّمت الأحزاب الكبرى مرشّحين لِملء 338 مقعدا في مجلس العموم، وقدّم الحزب الليبرالي وحزب المحافظين مرشّحين عن كافّة المقاعد عبر أنحاء البلاد، حسب ما أفاد به كلّ منهما إلى سي بي سي ، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

ويقول الحزب الليبرالي إنّه قدّم مرشّحين عن 338 مقعدا وتضمّ لوائحه "مهنيّين من قطاع الصحّة وقادة من السكّان الأصليّين وأساتذة ومدافعين عن حقوق المثليّين و ما يُعرف بمجتمع الميم LGBTQ، وعلماء وأبطالاً أولمبيّين وبارالمبيّين وبرلمانيّين ذوي خبرة وسواهم.

ستيفان بيرو المدير العام لِهيئة الانتخابات الكنديّة (ارشيف) الصورة: La Presse canadienne / Fred Chartrand

وقدّم حزب المحافظين بدوره مرشّحين عن 338 مقعدا، ولكنّه اضطرّ لسحب أحد مرشّحيه مع حلول الموعد النهائي لقبول الترشيحات.

وسحب المحافظون ترويْ مايرز المرشّح عن دائرة دارتموث كول هاربور في نوفا سكوشا بسبب ادّعاءات سلوك جنسي بحقّه، ولن يقدّم الحزب مرشّحا عن هذه الدائرة حسب ما قاله لسي بي سي.

وقال حزب الشعب في كندا إنّه سيقدّم 330 مرشّحا، أي أكثر بقليل من الـ315 مرشّحا الذين قدّمهم في الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة الأخيرة عام 2019، في حين لم يعط الحزب الأخضر لسي بي سي أيّة معلومات حول عدد مرشّحيه.

النساء والتنوّع الجنسي أكثر من أيّ وقت مضى:

وتقول منظّمة إيكوال فويس Equal Voice ، وهي منظّمة كنديّة غير ربحيّة تروّج لترشيح عدد أكبر من النساء ، إنّ هذه الانتخابات تمثّل زيادة مستمرّة في عدد المرشّحين من غير الذكور منذ الانتخابات الفدراليّة التي جرت عام 2015.

وتمثّل النساء والمتنوّعونجنسيّا 44 بالمئة من المرشّحين حسب إيكوال فويس ، مقارنة بنسبة 42 بالمئة خلال الانتخابات التشريعيّة الأخيرة عام 2019.

وأشارت المنظّمة بالاستناد إلى لوائح مرشّحي الليبراليّين والمحافظين إلى أنّ الحزبَين يواصلان التقدّم على صعيد الترشيح المتنوّع.

ويمثّل النساء والمتنوّعونجنسيّا 43 بالمئة من مرشّحي الحزب الليبرالي، مقارنة بنسبة 39 بالمئة خلال انتخابات 2019، و31 بالمئة خلال انتخابات العام 2015.

ويمثّلون 33 بالمئة من مرشّحي حزب المحافظين، مقارنة بنسبة 32 بالمئة عام 2019 و 20 بالمئة في انتخابات العام 2015.

وأعربت إلينور فاست المديرة التنفيذيّة لدى إيكوال فويس عن ارتياح المنظّمة لِهذا التقدّم .

ويقدّم حزب الكتلة الكيبيكيّة مرشّحين في كافة الدوائر الانتخابيّة في مقاطعة كيبيك، التي تتمثّل في مجلس العموم الكندي بـ78 مقعدا.

وتقول إيكوال فويس إنّ نسبة مرشّحي الكتلة الكيبيكيّة من النساء والمتنوّعين بين الجنسين بلغت 47 بالمئة هذه المرّة، مقارنة بنسبة 45 بالمئة في الانتخابات الماضية، متقدّمة بذلك على الليبراليّين والمحافظين.

وتواصل المنظّمة جمع المعلومات حول مرشّحي الحزب الديمقراطيّ الجديد والحزب الأخضر، كما قالت المديرة التنفيذيّة إلينور فاست لسي بي سي.

(سي بي سي/ بيتر زيمونيتش/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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