جامعة كالغاري تطوّر تطبيقا للكشف عن كوفيد-19 من خلال السعال

قد تشكّل هذه الطريقة المرحلة الأولى لتحديد إصابة الشخص أو عدم إصابته بمرض كوفيد-19 قال بهروز فار أستاذ الهندسة في جامعة كالغاري.

وأضاف أنّ الاختبار يستغرق بضع ثوانٍ وليس من نوع الاختبارات الغازية، ويساعد بوصفه وسيلة أوّليّة، في التخفيف من عدد مسحات الأنف الضروريّة للكشف عن المرض.

وبإمكان التطبيق أن يكشف عن كوفيد-19 لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كما قال بهروز فار أستاذ الهندسة في جامعة كالغاري.

لست طبيبا، ولكنّ تواصل نوبات السعال يتضمّن معلومات قال بهروز فار، مضيفا أنّ إمكانيّة استغلال هذه الخصائص تتيح فهما أفضل للسعال المرتبط بِمرض كوفيد-19 أو أيّ مرض سواه.

وجمع فريق الباحثين تسجيلات صوتيّة للسعال من 1502 مشارك في الأبحاث، من بينهم 114 شخصا تلقّوا نتيجة إيجابيّة بعد إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسيّة الحادّ الشديدة SARS COV-2،الذي يسبّب مرض كوفيد-19.

وأوضح أستاذ الهندسة بهرور فاز أنّ بإمكان الجهاز الذي تمّ تطويره الكشف عن 70 بالمئة من الحالات الإيجابيّة.

ويزداد التطبيق الذي يستند إلى الذكاء الاصطناعيّ دقّة ووثوقيّة كلّما زاد عدد التسجيلات التي يجمعها الباحثون.

ولم ينشر فريق الباحثين التطبيق بعد، بانتظار استكمال التجربة السريريّة بالتعاون مع السلطات الصحيّة في مقاطعة ألبرتا.

لكنّ الباحث بهروز فار مرتاح للإمكانيّات المتاحة في هذا النوع من التقنيّات.

ومن الممكن أن يؤدّي جمع المعلومات من خلال أجهزة الاستشعار على الهاتف إلى تحسين فحص الكثير من الأمراض الأخرى حسب أستاذ الهندسة في جامعة كالغاري بهروز فار.

ونشرت مجلّة نيتشر Nature العلميّة الدراسة التي تجريها جامعة كالغاري.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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