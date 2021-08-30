كندا: زعماء الأحزاب الفدراليّة يتحدّثون عن مواقفهم خلال الحملة الانتخابيّة

وكان رئيس الحكومة جوستان ترودو قد طلب من حاكمة كندا العامّة ماري سايمون حلّ مجلس العموم/ ودعا إلى انتخابات تشريعيّة مبكّرة في البلاد.

وقد استضاف تلفزيون راديو كندا ، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة زعماء الأحزاب الفدراليّة تباعا الليلة الماضية، للوقوف على تطوّرات الحملة الانتخابيّة.

الزعيم الليبرالي جوستان ترودو يتحدّث إلى تلفزيون راديو كندا في 29-08-2021 الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو:

رئيس الحكومة الخارج وزعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو أكّد أنّه مرتاح لِإجراء الانتخابات رغم جائحة كورونا، وأنّ أمام الحكومة قرارات مهمّة تتّخذها، و يستحقّ الكنديّون أن يكون أمامهم الخيار قال جوستان ترودو.

وحول إلزاميّة التطعيم بالنسبة لموظّفي القطاع العام التي أعلنت عنها حكومته، أكّد ترودو أنّه لن يكون بإمكان غير المطعّمين أن يدخلوا أماكن العمل، وأوضح أنّ نسبة التطعيم مرتفعة في صفوف موظّفي القطاع العام.

وتوقّع ردّا على سؤال أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجماليّ في السنوات القليلة المقبلة.

وأعرب عن حزنه للأوضاع الصعبة في أفغانستان وكرّر التزامه بإخراج أكبر عدد ممكن من اللاجئين الأفغان من أفغانستان.

ودافع ترودو عن أداء حكومته في مكافحة التغيّر المناخي، وانتقد سياسة حكومة المحافظين السابقة على هذا الصعيد التي استمرّت طوال 10 سنوات، وقال إنّه كان على حكومته أن تبدأ من الصفر.

وحول تعهّده عام 2019 بغرس مليارَي شجرة، لم يستطع الزعيم الليبرالي تحديد عدد الأشجار التي تمّ زرعها منذ ذاك الوقت، مشيرا إلى أنّ نموّ الأشجار يمرّ عبر زرع البذور ويتطلّب الكثير من الوقت.

ودافع جوستان ترودو عن قراره تعيين ماري سايمون من أبناء السكّان الاصليّين حاكمة عامّة لِكندا رغم عدم إتقانها الفرنسيّة، إحدى اللغتين الرسميّتين في كندا إلى جانب الإنجليزيّة.

وقال إنّ تعيينها ليس قاعدة بل استثناء ، مشيرا إلى عمليّة المصالحة مع السكّان الأصليّين.

إرين أوتول زعيم المحافظين في استديو تلفزيون راديو كندا في 29-08-2013 الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

زعيم المحافظين إرين اوتول:

وسعى إرين أوتول زعيم حزب المحافظين منذ بداية اللّقاء مع راديو كندا، للتركيز على مقاربته الجديدة كزعيم جديد للمحافظين، لِعدد من القضايا، من بينها التطعيم والإجهاض والتغيّر المناخي.

وأكّد أنّه يضع التغيّر المناخي في أولويّاته، رغم أنّ 45 بالمئة من أعضاء حزبه صوّتوا ضدّ مذكّرة تعترف بالتغيّر المناخي وضرورة مكافحته.

وتجنّب زعيم المحافظين إرين أوتول الردّ مباشرة عن سؤال حول أنبوبَي النفط نورذرن غيتواي و ترانس ماونتن، و احتمال فرض مرور أنبوب نفط عبر أراضي مقاطعة كيبيك.

وحول موقفه من إلزاميّة التطعيم،أكّد اوتول أنّه يشجّع الكنديّين جميعا على تلقّي اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19، ولكنّه يحترم الخيارات الشخصيّة، داعيا إلى تكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس وارتداء الكمامة.

وأكّد دعمه لموقف حزب المحافظين الداعي إلى احترام حريّة الضمير بالنسبة للأطبّاء الذين يرفضون إجراء عمليّات الإجهاض.

وأكّد استعداده في حال فوزه بالسلطة، لِزيادة التحويلات الماليّة لقطاع الصحّة في المقاطعات، دون أن يلتزم بمبلغ 28 مليار دولار كما تطالب به حكومات المقاطعات.

إيف فرانسوا بلانشيه زعيم حزب الكتلة الكيبيكيّة ضيف تلفزيون راديو كندا في 29-08-2021 الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه:

وقال إيف فرانسوا بلانشيه زعيم حزب الكتلة الكيبيكيّة الداعي إلى انفصال كيبيك عن الاتّحاديّة الكنديّة، إنّ الوقت غير ملائم للحديث عن الاستقلال في ظلّ الجائحة، ونظرا لعدم حدوث أيّ تغيير في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة ( البرلمان).

وأضاف أنّ حزبه حقّق الكثير من المكاسب وساعد في تحقيق الكثير من المكاسب لِمقاطعة كيبيك خلال السنتين الماضيتين، وكلّ هذه العوامل مجتمعة تعطي دفعا لأبناء المقاطعة كما قال بلانشيه.

واعتبر أنّ مقاربة المحافظين أقلّ مركزيّة من مقاربة الحزب الليبرالي، ورأى أنّ موقف زعيم المحافظين إرين أوتول من التحويلات الماليّة لِقطاع الصحّة ومن التغيّر المناخي ودور الحضانة لا يتناسب ومصلحة مقاطعة كيبيك.

وتحدّث بلانشيه عن إيجابيّات حكومة أقليّة، لأنّها تتيح تحقيق مكاسب أكيدة.

وانتقد خطّة التطعيم الإلزامي لِموظّفي القطاع العام التي أعلنها رئيس الحكومة الخارج جوستان ترودو، وقال إنّه من الأحرى توعية أولئك الذين يتردّدون في تلقّي اللّقاح لِأسباب متعدّدة.

جاغميت سينغ زعيم الديمقراطيّن الجدد يجيب عن أسئلة صحفيّي راديو كندا في 29-08-2021 الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

زعيم الديمقراطيّين الجدد جاغميت سينغ:

وأوضح زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ منذ بداية اللّقاء مع راديو كندا، ما يميّز حزبه عن الحزب الليبرالي.

وقال سينغ متحدّثا عن الزعيم الليبرالي جوستان ترودو إنّ أقواله جميلة ولكنّها لا تقترن بأفعال ملموسة .

ويوافق جاغميت سينغ على الفكرة القائلة إنّ الحكومة الفدراليّة تنفق في قطاعات تقع تحت صلاحيّة حكومات المقاطعات مع العمل معاً من أجل بناء أفضل نظام .

وحذّر زعيم الديمقراطيّين الجدد جاغمت سينغ من أنّ حكومة محافظين أمر سيّء للكنديّين، مشيرا إلى اقتطاعات في موازنة القطاع الصحّي على غرار ما قامت به حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر.

وكرّر تأكيده على أنّ على الموظّف الذي يرفض إلزاميّة التطعيم أن يتحمّل تبعات موقفه باسم الخير العام.

ودعا سينغ إلى فرض جواز تطعيم للكنديّين، مع الإبقاء على جواز التطعيم الذي وضعته حكومة كيبيك.

واقترح زعيم الديمقراطيّين الجدد جاغمت سينغ منع إنشاء مراكز رعاية طويلة الأمد تهدف الربح، وتغيير تلك الموجودة حاليّا دون إغلاقها.

أنّامي بول زعيمة الحزب الأخضر في استديو تلفزيون راديو كندا في 29-08-2021 الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

زعيمة الحزب الأخضر أنّامي بول:

وردّت أنّامي بول زعيمة الحزب الأخضر على سؤال حول الخلافات الداخليّة التي عصفت بِحزبها، وانتقال إحدى نائبات الخضر إلى الحزب الليبرالي.

وقالت بول إنّ هذه القصص الشخصيّة تحدث لدى كافّة الأحزاب، وأعضاء الحزب الأخضر يتضامنون مع بعضهم في الأوقات المهمّة.

وقالت زعيمة الحزب الأخضر أنّامي بول إنّها خلال الحملة الانتخابيّة تمضي معظم أوقاتها في دائرتها الانتخابيّة ولا تتنقّل في أنحاء كندا خلافا لزعماء الأحزاب الفدراليّة الباقية.

ودافعت عن خطّة حزبها الداعية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 60 بالمئة واعتبرت أنّها واقعيّة.

ومن غير الممكن حسب رأيها مواصلة الاستثمار في مشاريع نفطيّة وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، مهما كانت متواضعة.

ولا تؤيّد زعيمة الحزب الأخضر أنّامي بول إلزاميّة التطعيم ، ورغم أنّ اللّقاحات وسيلة تساعد في مواجهة الجائحة، ترى من المهمّ الاعتراف بوجود استثناءات والسماح بها.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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