كندا تحرز المزيد من الميداليّات في دورة طوكيو البارالمبيّة

وقطعت دوريس دانيال (18 عاما) من مونكتون في مقاطعة نيو برنزويك المسافة في دقيقة و21 ثانية و 91 جزءا من المئة.

وتشارك دانيال دوريس للمرّة الثانية في دورة بارالمبيّة ، وكانت في الثالثة عشرة من عمرها عندما شاركت في دورة ريو عام 2016.

وأحرز الكندي برنت لاكاتوس الميداليّة الفضيّة في سباق الكراسي المتحرّكة (نافذة جديدة) 5000 متر (تي 54) في دورة الألعاب البارالمبيّة في طوكيو.

واضطر الرياضيّ الكندي من دورفال في مقاطعة كيبيك المقيم في بريطانيا، تجاوز عقبة القيود الصحيّة لِمواصلة التمارين.

البطل البرالمبي الكندي برنت لاكاتوس أحرز الفضيّة في سباق الكراسي المتحرّكة 5000 متر الصورة: Radio-Canada

ويشارك لاكاتوس (41 عاما) في 6 سباقات في طوكيو، بما فيها سباق الماراثون.

وجريا على عادته، اعتمد البطل البارالمبي الكندي برنت لاكاتوس التسابق بشكل منهجيّ، وظلّ ثابتا في الوسط معظم وقت السباق، للحفاظ على طاقته.

وتصدّر لاكاتوس الدورين الأخيرين من السباق، لكنّ السويسري مارسيل هاغ سبقه في العشرين مترا الأخيرة وأحرز الميداليّة الذهبيّة، بفارق 20 جزءا بالمئة من الثانية.

ويشارك الرياضي البارالمبي الكندي برنت لاكاتوس الذي يحمل 8 ميداليّات بارالمبيّة، في سباقات 100 و 400 و 800 و 1500 متر وفي سباق الماراثون في طوكيو.

السبّاحة البارالمبيّة الكنديّة أوريلي ريفار فازت بالذهبيّة في سباق السباحة الحرّة 100 متر 10 مرّات الصورة: Reuters / Marko Djurica

و أحرزت السبّاحة الكنديّة أوريلي ريفار الميداليّة الذهبيّة (نافذة جديدة) في سباق السباحة الحرّة 100 متر 10 مرّات، وقطعت المسافة في 58 ثانية 14 جزءا من الثانية.

و فازت السبّاحة الكنديّة البارالمبيّة قبل أيّام بالميداليّة البرونزيّة في سباق السباحة الحرّة 50 مترا 10 مرّات.

وفي رصيد الكنديّة أوريلي ريفار 7 ميداليّات بارالمبيّة من بينها 4 ذهبيّات.

وتألّقت ريفار وتقدّمت على منافساتها، وظلّت في الطليعة منذ بداية السباق.

وأحرزت الهولنديّة شانتال فيدزفيلت الفضيّة ( 1:00:23) والهولنديّة ليزا كروغر الميداليّة البرونزيّة (1:0068).

وحلّت الكنديّة جيسيكا تيوميلا (38 عاما) من مدينة سو سانت ماري في أونتاريو، ومرشِدتها ماريان هوغان في المرتبة الخامسة في السباق الثلاثي للمكفوفين (نافذة جديدة)، ترياتلون، وقطَعتا المسافة في ساعة و12 دقيقة و53 ثانية.

والسباق الثلاثي شبيه بالماراثون ويتضّمن سباقات في السباحة والدرّاجة الهوائيّة والجري.

وكانت تيوميلا قد أحرزت قبل 21 عاما، الميداليّة الفضيّة في دورة سيدني البارالمبيّة عام 2000 في سباق السباحة الحرّة 50 متراً.

وتشارك السبّاحة ذات المستوى المرتفع جيسيكا تيوميلا في هذه الرياضة للمرّة الأولى في السباق الثلاثي في دورة بارالمبيّة.

وحصلت على ميداليّة برونزيّة في بطولة العالم التي جرت في لوزان في سويسرا عام 2019.

وفي عام 2018، أصبحت جيسيكا تيوميلا أوّل رياضيّة مكفوفة كليّا تحصل على الميداليّة الذهبيّة في السباق الثلاثي العالمي في مدينة إدمنتون عاصمة مقاطعة ألبرتا.

وفي كرة الهدف "غول بول (نافذة جديدة)" خسر فريق كندا النسائيّ أمام فريق أستراليا 4-3، بعد فوزه 6-1 أمام إسرائيل.

ويقابل الفريق الكنديّ اليوم الإثنين الفريق الصيني النسائي في تصفيات كرة الهدف.

(سي بي سي/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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