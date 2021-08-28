ألبرتا: تأجيل العمليّات الجراحيّة الاختياريّة في ظلّ ارتفاع عدد حالات كورونا

وأفادت السلطات الصحيّة المحليّة في بيان أنّها تتّخذ خطوات من أجل إنشاء المزيد من وحدات الرعاية الحادّة والعناية المركّزة (نافذة جديدة).

ويبدأ تطبيق قرار تأجيل الجراحات الاختياريّة في إدمنتون مطلع الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تأجيل 45 عمليّة جراحيّة اختياريّة في الأسبوع في مستشفى الملكة إليزابيث في مدينة غراند بريري.

ارتفع عدد حالات الاستشفاء جرّاء الإصابة بمرض كوفيد-19 في ألبرتا الصورة: getty images/istockphoto / Halfpoint

وتسعى السلطات الصحيّة للتأكّد من توفّر ما يكفي من الموارد والأسرّة لّمعالجة حالات كوفيد-19 وسواها من الأمراض.

كما ترغب في التخفيف من شغل مساحات المستشفيات و استخدامها للمرضى الذين يحتاجون للرعاية الحادّة وإتاحة نشر الموارد وعمّال الرعاية الصحيّة في المناطق التي ترتفع فيها الحاجة لهم.

ويفيد بيان السلطات الصحيّة في ألبرتا أنّ هذا النهج الاستباقيّ مماثل للتخفيضات في العمليّات الجراحيّة الذي عمدت إليه خلال الموجات السابقة من فيروس كورونا المستجدّ.

وسوف تتمّ معالجة الحالات المستجدّة و الطارئة وإعطاء الأولويّة لمرضى السرطان الذين يحتاجون لعمليّة جراحيّة.

وارتفع عدد حالات كوفيد-19 بحدّة في مقاطعة ألبرتا منذ أن دخلت كندا الموجة الرابعة من كورونا.

ويستمرّ عدد حالات الاستشفاء في الارتفاع وكذلك عدد الحالات في وحدات العناية المركّزة.

وفي المقاطعة حتّى كتابة هذه السطور 9655 حالة نشطة، معظمها في منطقة العاصمة إدمنتون.

وتعمل المقاطعة على مواجهة تراكم العمليّات الجراحيّة وتعمل منذ شهرين بنسبة مئة بالمئة من مستوى العمليّات الجراحيّة الذي سبق كوفيد-19 كما ورد في بيان السلطات الصحيّة.

وتمّت إعادة جدولة كلّ العمليّات الجراحيّة المؤجّلة منذ الموجة الأولى من الفيروس.

و تمّ إجراء 96 بالمئة من العمليّات الجراحيّة المؤجّلة منذ الجولات الأولى والثانية والثالثة من فيروس كورونا المستجدّ.

وحذّر خبراء الصحّة الشهر الماضي من تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجدّ على نحو مقلق في ألبرتا.

وبلغ معدّل تكاثر الفيروس 30 بالمئة، أي أعلى ممّا كان عليه خلال فصل الربيع الماضي.

ويمثّل معدّل التكاثر عدد الأشخاص الذين يصابون نتيجة الاتّصال بشخص مصاب بِمرض كوفيد-19.

وقال الخبراء إنّ معدّل انتشار الفيروس في المقاطعة هو الأعلى من بين كلّ ما شهدته في مراحل أخرى من الجائحة.

(سي بي سي/ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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