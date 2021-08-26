ترودو يتعهّد بزيادة ملحق الدخل المضمون والكتلة الكيبيكية تنتقد وعوده للمسنّين

ويقول الليبراليون إنهم يريدون تقديم مبلغ إضافي قدره 500 دولار سنوياً لكبار السن المؤهلين للحصول على ملحق الدخل المضمون ويعيشون بمفردهم، ومبلغ إضافي قدره 750 دولاراً سنوياً لمن يقيم منهم مع زوج.

على سبيل المثال، من يزيد عمره عن 65 عاماً ويعيش بمفرده مؤهلٌ حالياً للحصول على إعانة شهرية حدها الأقصى 935,72 دولاراً بشرط أن يكون دخله السنوي أقلّ من 18.984 دولاراً. أمّا الزيادة الموعودة من الزعيم الليبرالي فتضيف 41,66 دولاراً إلى إعانته الشهرية لتبلغ 977,38 دولاراً.

’’للأسف، نعلم أنّ كلّ دولار مهم للكثيرين الكثيرين من كبار السنّ، وأصبح الأمر أكثر وضوحاً خلال الجائحة‘‘، ردّ ترودو على سؤال حول الوقع الحقيقي لإجراءٍ من هذا النوع.

’’منذ عام 2015 خفّضنا معدّل الفقر في أوساط كبار السنّ بنسبة 20%‘‘، أضاف ترودو من مدينة كيبيك التي توقف فيها اليوم في إطار حملته الانتخابية.

وأكّد الزعيم الليبرالي أنّ زيادة قيمة ملحق الدخل المضمون هو ’’من نوع الإجراءات التي تُحدث فرقاً لإخراج المزيد من كبار السنّ من حالة الفقر‘‘.

ويقدّر الحزب الليبرالي بأنّ 2,2 مليون شخص من كبار السنّ في كندا سيستفيدون من هذه الزيادة.

ووعد الحزب الليبرالي أيضاً بمضاعفة الائتمان الضريبي الحالي لتغطية تكاليف ترميمٍ منزلي تصل إلى 1500 دولار وتتيح لكبار السنّ البقاء في منازلهم لفترة أطول، هذا بالإضافة إلى إطلاق ائتمان ضريبي جديد لترميم المنازل المتعددة الأجيال.

كما جدّد ترودو وعده بتحسين الرعاية الطويلة الأمد بالشراكة مع حكومات المقاطعات والأقاليم.

يُذكر أنّ حكومة ترودو أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي، عند تقديم ميزانيتها الأخيرة، أنها تنوي تقديم مشروع قانون لزيادة معاشات ضمان الشيخوخة بنسبة 10%، أي نحو 64 دولاراً شهرياً، ابتداءً من تموز (يوليو) 2022 للبالغين 75 عاماً فما فوق.

’’نبقى على وعدنا الذي يأخذ بالاعتبار أنّ المسنين البالغين 75 عاماً فما فوق يواجهون تكاليف معيشية أكبر‘‘، قال ترودو.

زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه في مؤتمر صحفي في الهواء الطلق في 21 آب (أغسطس) الجاري في إطار حملته الانتخابية. الصورة: Radio-Canada

لكنّ هذه الإجراءات الليبرالية تبقى متواضعة جداً بنظر حزب الكتلة الكيبيكية (BQ) الذي يطالب بزيادة معاشات ضمان الشيخوخة بـ110 دولارات شهرياً لجميع البالغين 65 عاماً فما فوق، وأن تأخذ هذه الزيادة بالاعتبار غلاء المعيشة.

وقال زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه اليوم إنّ ما يعد به الليبراليون لا يحلّ مكان طلبات الأوساط التي تمثّل كبار السنّ أو طلبات حزبه، وانتقد ’’التمييز الحالي‘‘ الذي يستفيد منه المسنون البالغون 75 عاماً فما فوق على حساب المسنين المتراوحة أعمارهم بين 65 و75 عاماً.

وتدعو الكتلة الكيبيكية لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية، ولا تشارك بالتالي في الانتخابات الفدرالية سوى في هذه المقاطعة، الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية بين مقاطعات كندا العشر.

وحققت الكتلة الكيبيكية نتيجة لافتة في الانتخابات العامة الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 بنيلها 32 مقعداً من أصل المقاعد الـ78 المخصصة لمقاطعة كيبيك في مجلس العموم، مقارنةً بـ10 مقاعد فقط حصلت عليها في الانتخابات الفدرالية السابقة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 التي أوصلت الليبراليين بقيادة ترودو إلى السلطة، وبحكومة أكثرية، بعد نحو عشر سنوات متواصلة من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هاربر.

(نقلاً عن تقرير لجويل جيرار على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)