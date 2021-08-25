دورة طوكيو البارالمبيّة: كندا تحرز برونزيّتان في السباحة والدراجات الهوائيّة

ويشارك رياضيّون بارالمبيّون من كندا في دورة طوكيو، وأحرزت كندا أولى ميداليّاتها (نافذة جديدة) في اليوم الأوّل من المسابقات.

فقد فازت كيلي شو (27 عاما) من مقاطعة سَسكتشوان في الدراجات الهوائيّة سباق 3000 متر،وقطعت المسافة في 48 ثانية و 342 جزءاً من الألف.

وتعمل كيلي شو منذ 20 عاما على تطوير أدائها ، وتشارك منذ 4 سنوات في المنافسات، وكانت تحلم منذ سنّ العاشرة في أن تصبح بطلة أولمبيّة (نافذة جديدة) كما قالت عقب فوزها بالميداليّة.

وأحرزت بطلة السباحة أوريلي ريفار الميداليّة البرونزيّة في سباق 50 مترا 10 مرّات سباحة حرّة، وقطعت المسافة في 28 ثانية و11 جزءا من المئة.

الكنديّة كيلي شو أحرزت الميداليّة الفضيّة في سباق الدراجات الهوائيّة 3000 متر الصورة: Getty Images / Kiyoshi Ota

وحلّت ريفار وراء منافستها من اللجنة البارالمبيّة الروسيّة أناستازيا غونتار التي قطعت المسافة في 27 ثانية و 38 جزءا من المئة، وفازت الهولنديّة شانتال زيدرفيلت بالميداليّة الهبيّة.

وقالت ريفار من مقاطعة كيبيك إنّها شعرت كما لو أنّها ضائعة وخارجة من السباق.

وما زالت أوريلي ريفار صاحبة الرقم القياسي البارالمبيّ في هذا السباق، وحازت على الميداليّة الذهبيّة في دورة ريو الأولمبيّة عام 2016.

وأحرزت أيضا في ريو الذهب في منافسات 50 متر و100 متر و400 متر سباحة حرّة ، والفضّة في سباق 200 متر سباحة متنوّعة، كما أحرزت قبل ذلك ميداليّة فضيّة في سباق 400 متر سباحة حرّة في أولمبياد لندن عام 2012 .

وفي كرة الهدف غول بول خسر فريق كندا النسائي أمام فريق اللجنة الأولمبيّة الروسيّة 5-1، كما خسر فريق الركبي الكندي للرجال أمام الفريق البريطاني.

وتستمرّ الألعاب البارالمبيّة في طوكيو من 24 آب أغسطس حتّى الخامس من أيلول سبتمبر المقبل، وسط إجراءات صحيّة متشدّدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

ويشارك 128 رياضيّا كنديّا في الألعاب البارالمبيّة (نافذة جديدة) في طوكيو، من بينهم 26 بطلا أولمبيّا سبق أن حازوا على ميداليّات، و68 رياضيّا شاركوا في دورة ريو البارالمبيّة.

رياضيّو كندا البارالمبيّون هم نجوم قالت ستيفاني ديكسون رئيسة المنتخب البارالمبيّ الكنديّ في بيان.

وأضافت أنّهم من بين أفضل اللاعبين البارالمبيّين في العالم وتتطلّع للاحتفال في كلّ أنحاء كندا بِعملهم الشاق ومواهبِهم وإخلاصهم ومثابرتهم .

(سي بي سي/ كريستين رانكن/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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