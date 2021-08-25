كندا: مصادر تشير إلى بقاء عدد محدود من الرحلات العسكريّة من و إلى مطار كابول

و يتعيّن على كندا حسب المصادر نفسها، الإسراع في عمليّة الإجلاء مع اقتراب الموعد النهائيّ الذي حدّدته الولايات المتّحدة لِسحب جنودها من أفغانستان في 31 آب أغسطس الجاري.

وقد احتشد عشرات الآلاف من الأفغان في مطار كابول سعيا للهروب من أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على عاصمة البلاد.

وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان في إحاطة صحفيّة اليوم الأربعاء إنّ الأمور تتحرّك بسرعة على الأرض، دون أن يعطي أيّة تفاصيل حول الوقت المتبقّي لعمليّة إجلاء المترجمين والعمّال المحليّين الأفغان.

وقال الوزير سجّان إنّه يركّز جهوده على عمليّة الإجلاء من أفغانستان في حين يتابع فريق عمله الانتخابي الحملة الانتخابيّة الجارية في كندا قبل موعد الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة المقرّر إجراؤها في 20 أيلول سبتمبر المقبل.

وغرّد وزير الدفاع على موقع تويتر قائلا إنّ رحلة عسكريّة كنديّة نقلت أمس الثلاثاء 530 شخصا من مطار كابول، في أهمّ رحلة إجلاء تقوم بها كندا حتّى الآن.

وأضاف أنّ القوّات الكنديّة ما زالت على الأرض ومهمّتها واضحة وتقضي بإجلاء أكبر عدد ممكن من الكنديّين والأفغان.

وقال وزير الهجرة ماركو منديتشيونو إنّ كندا نقلت 2700 شخص إلى خارج كابول حتّى الرابع والعشرين من آب أغسطس الجاري، بمن فيهم لاجئون أفغان وكنديّون و مقيمون دائمون ورعايا أجانب.

وزير الهجرة ماركو منديتشينو قال إنّ 1000 أفغاني وصلوا حتّى الآن إلى كندا الصورة: Radio-Canada

وأقامت كندا بالاتّفاق مع دول أخرى جسرا جويّا يسمح بنقل الأشخاص المتجّهين إلى كندا من مطار كابول على متن طائرات تابعة لهذه الدول، وتنقل كندا من جهتها رعايا أجانب على متن رحلاتها العسكريّة من كابول.

ووصل 1000 أفغاني إلى كندا حتّى الآن كما قال الوزير منديتشينو، وأنهى ما يزيد على 300 منهم الحجر الصحّي.

وتعمل كندا على تطبيق المرحلة التالية من عمليّتها، التي تقضي بتقديم الدعم للأفغان بعد انسحاب قوّات التحالف قال وزير الهجرة ماركو منديتشينو.

وشارك رئيس الحكومة جوستان ترودو أمس الثلاثاء في اجتماع افتراضي طارئ عقده زعماء مجموعة الدول السبع بناء على دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبحث في التطوّرات في أفغانستان.

وأكّد ترودو أن كندا مستعدّة للبقاء في أفغانستان إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري من أجل مواصلة إجلاء الكنديّين والأفغان المؤهّلين لِذلك طالما سمحت به الأوضاع الأمنيّة.

أكّدتُ أنّ كندا مستعدّة للبقاء إلى ما بعد الموعد النهائي في حال كان ذلك ممكنا على الإطلاق لأنّنا نريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص قال رئيس الحكومة جوستان ترودو.

وقال متحدّث باسم مكتب رئيس الحكومة إنّ احتمال بقاء القوّات الكنديّة في كابول إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري مرتبط بقرار الولايات المتّحدة تمديد وجودها العسكري، ولن تبقى كندا في أفغانستان بعد انسحاب القوّات الأميركيّة منها.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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