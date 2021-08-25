مانيتوبا تفرض الكمامة في الأماكن المغلقة وإلزاميّة التطعيم لبعض الموظّفين

وأعلن رئيس الحكومة برايان باليستر خلال مؤتمر صحفي شارك فيه د. برنت روسان رئيس الخدمات الطبيّة في مانيتوبا إلزاميّة الكمامة في الأماكن العامّة المغلقة (نافذة جديدة) بما فيها المدارس.

كما أعلن توسيع نطاق الأنشطة والخدمات التي يقتصر الحضور فيها على الأشخاص الذين أكملوا التطعيم ضدّ كوفيد-19.

وأوضح رئيس الحكومة برايان باليستر أنّه اتّخذ هذه الإجراءات للتصدّي لِمتحوّر دلتا السريع الانتشار.

فرضت حكومة مانيتوبا على الموظّفين الذين لم يتلقّوا اللّقاح الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس 3 مرّات أسبوعيّا الصورة: Radio-Canada / Fernand Detillieux

ولم تعلن سلطات المقاطعة موعد تطبيق هذه الإجراءات، ومن المتوقّع أن تكشف عنه خلال الأيّام القليلة المقبلة.

وتوقّعت نماذج كوفيد 10 آلاف حالة في اليوم في غضون أسابيع ، في حين توقّعت نماذج كوفيد 7 آلاف حالة يوميّا في مقاطعة اونتاريو كما قال رئيس حكومة مانيتوبا برايان باليستر.

والمقصود بنماذج كوفيد النماذج الحاسوبيّة المتعلّقة بالتوقّعات حول انتشار المرض بالاستناد إلى مجموعة من المعطيات والعوامل التي تتيح القدرات التقنيّة جمعها.

نحن في وضع خطير قال برايان باليستر، وأضاف أنّ حكومته تتّخذ إجراءات الوقاية لتجنّب المستوى الذي بلغته الإصابات خلال الموجتين الثانية والثالثة من فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف أنّ حكومته أخّرت ظهور كوفيد-19 أكثر من أيّة مقاطعة أخرى خلال الموجتين الثانية والثالثة، وتسعى لِتأخير تداعيات الموجة الرابعة من الفيروس.

ويشمل قرار إلزاميّة التطعيم موظّفي القطاع العام الذين يعملون مع أشخاص معرّضين لِخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 على غرار الأطفال والمسنّين والمرضى.

ويشمل موظّفي الصحّة والتربية و دور الحضانة وحرّاس السجون.

ويتعيّن عليهم إكمال جرعتَي اللّقاح مع نهاية تشرين الأوّل أكتوبر المقبل على أقصى حدّ، وتقديم دليل حصولهم عليه.

ويتعيّن على الموظّفين الذين لم يتلقّوا اللّقاح الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس 3 مرّات في الأسبوع.

وحثّت حكومة المقاطعة الشركات الخاصّة والمنظّمات على فرض إلزاميّة التطعيم على موظّفيها.

وقال د. برنت روسان رئيس الخدمات الطبيّة في مانيتوبا إنّ السلطات قرّرت إلغاء ارتداء الكمامة في وقت كان عدد حالات كوفيد-19 منخفضا، وأضاف أنّ السلطات تبذل قصارى جهدها للحدّ من تداعيات الموجة الرابعة نظرا لتغيّر الأوضاع في كندا بالإجمال.

ويأمل رئيس الحكومة برايان باليستر في إعطاء دفع قوّي لعمليّة التطعيم التي تباطأت في المقاطعة، من خلال الإجراءات الجديدة التي أعلنها.

وتباطأت الحملة بصورة ملحوظة خلال شهر آب أغسطس الجاري.

وتلقّى 81،4 من سكّان مانيتوبا الجرعة الأولى من اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19، وتلقّى 75،6 منهم الجرعتَين.

(سي بي سي/ كاميرون ماكلين/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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