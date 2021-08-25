كوفيد-19: حكومة كيبيك تحدّد تفاصيل استخدام جواز التطعيم

وتحدّث الوزير دوبيه خلال مؤتمر صحفي عقده بمشاركة د. أوراسيو أرودا مدير وكالة الصحّة العامّة في كيبيك ومدير حملة التطعيم ضدّ كوفيد-19 في المقاطعة دانيال باريه.

د. أوراسيو أرودا مدير وكالة الصحّة العامّة في كيبيك قال إنّ المقاطعة تستحقّ الميداليّة الذهبيّة على أدائها في التطعيم ضدّ كوفيد-19 الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

ويبدأ استخدام الجواز اعتبارا من مطلع أيلول سبتمبر المقبل قال الوزير دوبيه، وتعطي الحكومة مهلة أسبوعين لجميع سكّان المقاطعة للتكيّف مع هذا الإجراء.

وأضاف أنّ جواز التطعيم سيكون مطلوبا للحصول على خدمات غير ضروريّة (نافذة جديدة)، في المطاعم والحانات وصالات الرياضة ودور السينما والأحداث الكبرى على غرار المهرجانات والكازينوهات ورياضات الفِرق وبعض الأنشطة المدرسيّة خارج المناهج الدراسيّة.

وأشار الوزير دوبيه إلى توسّع انتشار سلالة دلتا المتحوّرة وأضاف قائلا أنّنا نفضّل الحذر ويجب أن نواصل التطعيم .

وتفرض الحكومة جواز التطعيم على الأشخاص في الثالثة عشرة وما فوق من العمر، رغم أنّها توفّر التطعيم اعتبارا من سنّ الثانية عشرة.

وسيكون بالإمكان تحميل تطبيق جواز التطعيم على الهواتف الحليويّة، وإضافة الرمز كيو آر QR الشخصي، الذي حصل عليه كلّ أولئك الذين تلقّوا اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19.

تطبيق جواز التطعيم على الهاتف الخليوي الصورة: Getty Images / Onfokus

وسوف توفّر الحكومة في غضون أيّام تطبيقا خاصّا بِأجهزة أندرويد كما قال وزير الصحّة كريستيان دوبيه.

ويكون بإمكان التجّار استخدام تطبيق التحقّق من التطعيم VaxiCodeVerif للتدقيق في صحّة الرمز كيو آر الذي هو دليل التطعيم.

وترسل الحكومة بالبريد نسخة ورقيّة من جواز التطعيم للأشخاص الذين لا يملكون هواتف خليويّة، وتوفّر نسخة على شكل بطاقة تضمّ رمز كيو آر يمكن وضعها في محفظة النقود.

وكان فرانسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك قد أعلن أوائل شهر آب أغسطس الجاري، أنّ في نيّة المقاطعة فرض جواز التطعيم لِجنّب العودة إلى الإغلاق مع بداية الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجدّ.

وما زال هناك مليون شخص غير مطعّمين بعد في كيبيك قال الوزير دوبيه.

وتحدّث وزير الصحّة كريستيان دوبيه خلال مؤتمره الصحفي عن حملة التطعيم في كيبيك، وأكّد على أهميّة استمرار الحذر والحصول على اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19.

وأوضح أنّ كيبيك حقّقت الهدف الذي وضعته في آذار مارس الفائت، وقال د. أوراسيو ارودا مدير وكالة الصحّة العامّة الكيبيكيّة إنّ كيبيك تستحقّ الميداليّة الذهبيّة على هذا الصعيد.

وتلقّى 86 بالمئة من سكّان كيبيك الجرعة الأولى من اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19، وتلقّى 77 بالمئة جرعتَي اللّقاح قال وزير الصحّة كريستيان دوبيه.

ويثير ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 قلق الحكومة، لكنّ عدد حالات الاستشفاء ما زال دون مستويات العام الماضي قال وزير الصحّة كريستيان دوبيه.

وأشار إلى 108 حالة استشفاء في المقاطعة بما فيها الحالات في وحدات العناية الفائقة، تتطلّب استخدام 12 بالمئة فقط من الأسرّة.

(راديو كندا/ مع مساهمات وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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