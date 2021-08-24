كندا: 4 عوامل مهمّة في مواجهة الموجة الرابعة من كوفيد-19

و في حين يختلف انتشار العدوى بين مقاطعة وأخرى، بإمكان كندا أن تواجه الموجة الرابعة على نحو أفضل (نافذة جديدة) من دول أخرى لديها تدابير صحيّة مشابهة، بفضل مستوى التطعيم المرتفع ومقاربتها الفريدة في تحصين السكّان كما قال ماثيو ميلر أخصّائيّ الأمراض المعدية في جامعة ماكماستر.

سوف يكون الأشخاص المطعّمون في كندا في وضع أفضل من الأشخاص المطعّمين في دول أخرى، بفضل استخدام لقاحات الحمض الريبوزي المرسال ARNm والمزج بين اللّقاحات وطول المدّة التي تفصل بين جرعتي اللّقاح حسب أخصّائي الأمراض المعدية ماثيو ميلر.

أكمل 63 بالمئة من الكنديّين التطعيم ضدّ كوفيد-19 الصورة: Grant Linton/CBC News

ومن الضروري حسب قوله الاستمرار في تطبيق تدابير الوقاية للسيطرة على الجائحة بصورة فعّالة، "نظرا لتأثيرها العميق على تجربة المواطنين مع الموجة الرابعة.

ويلفت الخبراء إلى 3 عوامل ينبغي مراقبتها: نسبة تطعيم مرتفعة و المزج بين اللّقاحات وتدابير الصحّة العامّة.

مستوى التطعيم المرتفع:

وتقدّمت حملة التطعيم في البلاد بعد انطلاقة بطيئة، و أمكن تطعيم 63 بالمئة من السكّان بالكامل.

ويشكّل هذا المستوى المرتفع من التطعيم أفضل مصدر حماية حسب اخصّائيّة الفيروسات في جامعة سَسكتشوان أليسون كيلفِن.

وبإمكان كندا أن تحسّن مستوى التطعيم في البلاد من خلال تشجيع عدد أكبر من الأشخاص على تلقّي اللّقاح، وفرض إلزاميّة التطعيم في بعض الحالات، وتشجيع فئة الشباب على تلقّي اللّقاح كما يقول ماثيو ميلر.

مزج اللّقاحات وتأخير المدّة الفاصلة بين الجرعتَين:

وقد اعتمدت كندا استراتيجيّة تطعيم غير تقليديّة، ووفّرت للكنديّين إمكانيّة مزج اللّقاحات وإطالة المدّة الفاصلة بين جرعتَي اللّقاح.

ويقول ماثيو ميلر إنّ اللجنة الوطنيّة للتحصين اتّخذت قراراتها بالاستناد إلى عقود من الأبحاث العلميّة، وبإمكانها أن تؤثّر في العمق في مدّة المناعة التي توفّرها اللّقاحات.

ويثني على رهان كندا على إطالة المدّة الفاصلة بين جرعتَي اللّقاح وعدم التزامها بالمهلة التي حدّدتها الشركات المنتجة.

قيود صحيّة فرضتها الصحّة العامّة:

ويشير العديد من الخبراء إلى أهميّة استمرار تدابير الوقاية الصحيّة لِكسب الوقت والحؤول دون ارتفاع عدد الحالات.

ومن الضروري حسب رأيهم أن يلتزم الكنديّون بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة وتجنّب التجمّعات والأماكن المزدحمة.

ويؤكّد ماثيو ميلر أخصّائيّ الأمراض المعدية في جامعة ماكماستر على أهميّة هذه الإجراءات مع بداية العام الدراسي ودخول ملايين الأطفال غير المطعّمين إلى المدرسة.

(سي بي سي/ لورن بيللي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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