كيبيك: لجنة الحريّة الأكاديميّة تبدأ جلسات استماع عامّة

وأعلنت وزيرة التعليم العالي دانيال ماكّان عن إنشاء اللجنة في سياق الجدل الذي أثاره استخدام أستاذة في جامعة أوتاوا كلمة نيغر التي هي تحقير مهين لِتعبير زنجيّ.

واختارت لجنة الحريّة الأكاديميّة 23 مذكّرة من بين 40 مذكّرة تلقّتها من أساتذة وخبراء وجمعيّات طلّابيّة ، وسوف تطرحها على النقاش في جلسات استماع عامّة في مدينة كيبيك طوال ثلاثة أيّام خلال الأسبوع الجاري، ويومين الأسبوع المقبل.

وزيرة التربية الكيبيكيّة دانيال ماكّان أعلنت إنشاء لجنة الاعتراف بالحريّة الأكاديميّة في آذار مارس 2021 الصورة: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

وأثار الجدل حول الحريّة الأكاديميّة التوتّر في كيبيك بين أساتذة جامعيّين وطلّاب يريدون إلغاء استخدام بعض التعابير، من بينها تعبير زنجي الذي يشار إليه بحرف أن .

وترغب اللجنة في التوصّل إلى أفضل التوصيات كما قال رئيسها ألكساندر كلوتييه في حَديث إلى راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

وبحثت الوزيرة ماكّان مع أعضاء اللجنة في إمكانيّة معالجة الموضوع من خلال إعلان حكوميّ أو مشروع قانون كما قال ألكساندر كلوتييه.

وتابع قائلا إنّ الحكومة تأمل في أن ترسم اللجنة صورة واضحة حول الحريّة الأكاديميّة عندما ترفع توصياتها في 31 كانون الأوّل ديسمبر المقبل.

تريد الوزيرة ماكّان أن تعرف ما إذا كان الوضع سيّئا بقدر ما نطالعه في وسائل الإعلام ، أم أنّ الأحداث اكتسبت أهميّة أكبر في وسائل الإعلام قال رئيس لجنة الحريّة الأكاديميّة ألكساندر كلوتيِيه.

وأجرت اللجنة مشاورات مع عدد من الخبراء كما قال كلوتييه ، ورصدت مواقف الأساتذة والطلّاب، وجمعت آلاف الشهادات منهم، وتلقّت ما يكفي من الشهادات لِتحليل الوضع واستخلاص النتائج.

ودعت اللجنة الأساتذة والخبراء إلى المشاركة في استبيان أرسلته إلى نحوٍ من 30 ألف أستاذ جامعي، و وفّرت أمام الطلّاب إمكانيّة التعبير عن آرائهم من خلال استطلاع للرأي عبر الإنترنت، شارك فيه نحو من ألف طالب.

وشارك آلاف الأشخاص كما قال رئيس اللجنة، من بينهم عدد من العمداء ورؤساء الجامعات الكيبيكيّة، الذين عبّروا عن أفكارهم بشأن الحريّة الأكاديميّة.

وأضاف ألكساندر كلوتيِيه أنّ موضوع الحريّة الأكاديميّة مطروح في دول أخرى من بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا، ويجري الإعداد حاليّا لِمشاريع قوانين بشأنه.

وأعرب عدد من الأساتذة في شهاداتهم عن قلقهم بشأن الحريّة الأكاديميّة، وطلب الاتّحاد الكيبيكيّ لِاساتذة الجامعات أن ترفع الحكومة الكيبيكيّة مشروع قانون إلى الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان) تحدّد من خلاله مفهوم الحريّة الأكاديميّة.

ويشار إلى أنّ حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو عيّنت النائب والوزير السابق ألكساندر كلوتيِيه رئيسا لِلجنة الحريّة الأكاديميّة في آذار مارس الفائت.

ويشغل كلوتيِيه منذ اعتزاله العمل السياسي (نافذة جديدة) عام 2018، منصب نائب رئيس الجامعة حول الشراكات وأمين عام جامعة كيبيك في شيكوتيمي.

راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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