كوفيد-19: بريتيش كولومبيا تفرض بطاقة التطعيم في العديد من الأنشطة

ويبدأ العمل بِبطاقة التطعيم (نافذة جديدة) في المقاطعة اعتبارا من الثالث عشر من أيلول سبتمبر المقبل كما قال رئيس الحكومة جون هورغان ورئيسة الخدمات الطبيّة د. بوني هنري في مؤتمر صحفي يوم أمس الإثنين.

التطعيم هو الطريق نحو الأمام خلال هذه الجائحة قال رئيس الحكومة جون هورغان، وقالت د. بوني هنري إنّ هذا العمل البسيط يصنع كلّ الفرق ويساهم في وقف عدوى متحوّر دلتا الذي ينتشر حاليّا في المقاطعة.

وتفرض السلطات في البداية تقديم دليل الحصول على الجرعة الأولى من اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19، وتفرض دليل الحصول على الجرعتين اعتبارا من 24 تشرين الأوّل أكتوبر المقبل في مجموعة كبيرة من الأنشطة.

وأوضحت رئيسة الخدمات الطبيّة د. بوني هنري أنّ الأشخاص الذين تلقّوا جرعة واحدة من اللّقاح شكّلوا 90 بالمئة من مجموع الإصابات بعدوى كوفيد-19 في تمّوز يوليو الفائت، و93 بالمئة من حالات الاستشفاء خلال الفترة نفسها.

د. بوني هنري رئيسة الخدمات الطبيّة في بريتيش كولومبيا ووزير الصحّة في المقاطعة أدريان ديكس الصورة: Radio-Canada / Mike McArthur

وخطر الإصابة بالعدوى أعلى 10 مرّات لدى الأشخاص غير المطعّمين قالت د. هنري، وهذه الأرقام هي الدليل الصارخ على أهميّة اللّقاحات.

وقال أدريان ديكس وزير الصحّة المحلّي إنّ الحكومة لن تطبّق المرحلة التالية من إنهاء الإغلاق التي كانت مقرّرة اعتبارا من السابع من الشهر المقبل، نظرا لارتفاع عدد حالات كوفيد-19 و حالات الاستشفاء في المقاطعة.

وارتفع عدد الحالات في المناطق الصحيّة الداخليّة، واضطرّت السلطات لِتوسيع دائرة تدابير الوقاية الصارمة إلى منطقة وسط أوكاناغان.

ومن بين الإجراءات، ارتداء الكمامة والحدّ من عدد الأشخاص المشاركين في تجمّعات وأنشطة في الداخل والخارج على حدّ سواء.

وتقيّم سلطات المقاطعة إمكانيّة فرض بطاقة التطعيم قبل 13 أيلول سبتمبر في بعض المناطق التي يتسارع فيها انتشار الفيروس.

وسوف تكون بطاقة التطعيم ضروريّة في الأنشطة الرياضيّة والحفلات الموسيقيّة في الداخل، والمسارح ودور السينما والمطاعم والحانات، وصالات الرياضة، وفي المناسبات الاجتماعيّة مثل الأعراس والمحاضرات وورشات العمل.

وسوف تكون بطاقة التطعيم ضروريّة لِكلّ من يرغب في حضور أحداث ثقافيّة و رياضيّة وفي المعاهد ومساكن الطّلاب وحرم الجامعات.

ولن تكون بطاقة التطعيم ضروريّة لِدخول متاجر البقالة و محلّات التجزئة لأنّ نسبة انتشار العدوى محدودة فيها كما أوضحت د. بوني هنري رئيسة الخدمات الطبيّة في بريتيش كولومبيا.

وسوف تفرض الحكومة دليل التطعيم على الزوّار من خارج المقاطعة، وسوف تحدّد التفاصيل اللوجستيّة بالنسبة للزوّار الكنديّين على أساس كلّ مقاطعة على حدة كما قال وزير الصحّة أدريان ديكس.

و سوف يُطلب من المسافرين الواصلين من الخارج تقديم دليل التطعيم الذي يستخدمونه لدى دخولهم كندا.

(سي بي سي/ بيتاني ليندسي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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