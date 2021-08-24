كندا: تعهّدات الليبراليّين والديمقراطيّين الجدد في الحملة الانتخابيّة

الزعيم الليبرالي ورئيس الحكومة الخارج جوستان ترودو تعهّد بتقديم المزيد من الدعم لِلقطاع الصحيّ، في حال جدّد الناخبون ثقتهم به في الانتخابات المقبلة.

وتعهّد ترودو الذي كان يتحدّث من مدينة هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا، بضخّ 3 مليارات دولار لِمساعدة المقاطعات على إضافة 7500 طبيب عائلة وممرّض، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار من أجل القضاء على لوائح الانتظار للحصول على الخدمات الصحيّة (نافذة جديدة).

جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطيّ الجديد تعهّد في حال فوزه بالسلطة، بوقف الدعم المالي لقطاع الوقود الأحفوري الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

كما أعرب الزعيم الليبرالي عن نيّته في ضخّ 400 مليون دولار على مدى 4 سنوات في قطاع الخدمات الصحيّة الافتراضيّة.

وتطالب حكومات المقاطعات منذ فترة الحكومة الفدراليّة بزيادة نسبة مساهمتها في القطاع الصحّي من 22 بالمئة إلى 35 بالمئة، دون أن تتدخّل أوتاوا في هذا القطاع الذي يندرج في صلاحيّة المقاطعات.

ويؤيّد ترودو زيادة قيمة التحويلات دون أن يحدّد نسبة الزيادة، وسوف يناقش الموضوع كما قال، مع حكومات المقاطعات والأقاليم.

وكان ترودو قد أعلن الأسبوع الماضي عن نيّته في ضخّ 6 مليارات دولار في خدمات الرعاية الصحيّة الطويلة الأمد وفق بعض الشروط.

و يدرك الزعيم الليبرالي كما قال ردّا على سؤال، أنّ قطاع الصحّة هو من صلاحيّة المقاطعات، ولا يخشى احتمال حدوث مواجهات بشأنه ولا سيّما مع حكومة كيبيك.

وتعهّد جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمراطيّ الجديد من جهته،في حال فوزه بالسلطة، بوقف الدعم المالي لقطاعَي النفط والغاز (نافذة جديدة) وتقديمه بدل ذلك إلى قطاع الطاقات النظيفة والمتجدّدة.

وكان سينغ يتحدّث من متنزّه جان مانس في مونتريال الذي استضاف عام 2019 مسيرة المناخ.

وذكّر سينغ بأنّ الشباب طلبوا خلال هذه المسيرة من رئيس الحكومة جوستان ترودو اتّخاذ قرارات ملموسة لِحماية البيئة، وتساءل عمّا فعله ترودو منذ ذاك الوقت.

ووفق حسابات الديمقراطيّين الجدد، زادت الحكومة الليبراليّة قيمة المساعدات الماليّة لقطاع الوقود الأحفوري ب900 مليون دولار سنويّا منذ تولّيها السلطة عام 2015.

وتعهّد زعيم الحزب الديمقراطيّ الجديد بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف بحلول العام 2030، من خلال الاستثمار في تحديث الطاقة البيئيّة وكهربة النقل العام.

وردّا على سؤال، قال جاغميت سينغ إنّه سَيوقف الدعم المالي الذي تحصل عليه شركات النفط والغاز من أجل خفض بصمتها البيئيّة.

وقال إنّ المحافظين والليبراليّين قدّموا منذ مدّة طويلة الدعم المالي لِهذه الشركات دون شروط، دون أن يؤدّي ذلك إلى مساعدة العاملين فيها وحماية البيئة.

وكان الحزب الديمقراطيّ الجديد قد اقترح الأسبوع الماضي، فكرة إنشاء مصرف المناخ، لِتمويلمشاريع تساعد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (نافذة جديدة).

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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