نوفا سكوشا: انتعاش قطاع السياحة الداخليّة في ظلّ كورونا

فمنذ بداية الجائحة، أغلقت كندا حدودها في وجه المسافرين والرحلات السياحيّة وأغلقت أيضا حدودها مع الولايات المتّحدة بموجب اتّفاق موقّع بين الطرفين، أمام السفر غير الضروري.

وفي حين تراجعت حركة السفر إلى الخارج، اختار العديد من الكنديّين تمضية العطلة في ربوع البلاد، ممّا أعطى قطاع السياحة دفعا مهمّا كان بأشدّ الحاجة إليه.

وفي نوفا سكوشا، تجتذب الأنشطة السياحيّة الزوّار من مختلف أنحاء كندا (نافذة جديدة) حسب المشغّلين الذين يتحدّثون عن المزيد من السيّارات التي تحمل لوحات من خارج المقاطعة.

تلقى الرحلات السياحيّة إلى كروم العنب في وادي أنابوليس إقبالا متزايدا الصورة: Radio-Canada

فقد وفّر القطاع السياحي عام 2019 39 ألف وظيفة في المقاطعة، وبلغت عائداته 2،64 مليار دولار.

لكنّ الجائحة أرخت بظلالها، وتتوقّع وزارة السياحة أن تكون العائدات دون 900 مليون دولار عام 2020، أي أقلّ بنحو 1،7 مليار دولار عن العام السابق.

فقد أغلقت نوفا سكوشا حدودها في وجه الزوّار من باقي أنحاء كندا للتصدّي لانتشار عدوى كوفيد-19، واقتصرت الأنشطة السياحيّة على سكّان المقاطعة.

نوفا سكوشا مقاطعة النبيذ:

واستقبلت مصانع النبيذ العديد من الزوّار المحليّين من أبناء المقاطعة حسب المسؤولين في شركة غريت إسكيبس Great Escapes Wine Tours، التي تنظّم رحلات سياحيّة إلى كروم العنب في وادي أنابوليس في غرب نوفا سكوشا.

لكنّ الأمور بدأت تتغيّر كما قالت صاحبة المؤسّسة و مديرتها سوزان داوني ليم، وبدأ الزوّار بالوصول من خارج نوفا سكوشا.

نستقبل بصورة خاصّة كنديّين من أبناء المقاطعات الأطلسيّة ، ولكنّنا لاحظنا ارتفاع عدد الزوّار من مقاطعتَي أونتاريو و كيبيك قالت سوزان داوني ليم.

وتابعت تشير إلى وصول بعض الزوّارأيضا من مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي، وعدد قليل من الزوّار من الولايات المتّحدة.

وأرجأ بعض الزوّار موعد زيارة المقاطعة من الربيع حتّى فصل الصيف بسبب تدابير الإغلاق التي فرضتها حكومة نوفا سكوشا في أيّار مايو الماضي كما أوضحت ليم.

وتقول أليسيا سيمز صاحبة شركة سيكريت نوفا سكوشا تورز Secret Nova Scotia Tours لِلرحلات السياحيّة إنّها روّجت للرحلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت أنّ حجوزات الرحلات السياحيّة ارتفعت بصورة ملحوظة.

وكان الناس يتردّدون في حجز الرحلات في آذار مارس الفائت بسبب الجائحة، وعادت الحجوزات إلى الارتفاع في حزيران يونيو، وتلقى رحلات التزحلق على الطين الكثير من الإقبال قالت أليسيا سيمز.

وتأمل سيمز في أن يستمرّ الإقبال على الرحلات السياحيّة في نوفا سكوشا حتّى فصل الخريف.

ويقول برايان هيبير صاحب شركة فاندي تريجورز Fundy Treasures للرحلات السياحيّة إنّه مرتاح لِأنّ العديد من الزوّار حجزوا رحلات لِفصل الصيف بعد إرجاء موعد زيارة المقاطعة في أيّار مايو الفائت بسبب تدابير الإغلاق التي اتّخذتها الحكومة.

وينظّم هيبير رحلات إلى ساحل خليج فاندي أحد أبرز المعالم السياحيّة في كندا، على ساحل مقاطعتَي نوفا سكوشا ونيو برنزويك.

(سي بي سي/ أليكس غاي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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