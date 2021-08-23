حزب الكتلة الكيبيكيّة يعلن برنامجه الانتخابي ويتطلّع لزيادة مقاعده في مجلس العموم

وأعلن الحزب في برنامجه عن عشرات الإجراءات، من بينها زيادة التحويلات الماليّة وتعديل القانون حول السكّان الأصليّين Loi sur les Indiens الصادر عام 1876 و تحويلات ماليّة خضراء.

والمقصود بالتحويلات الماليّة المسمّاة مدفوعات المساواة، Péréquation- Equalization، التحويلات من الحكومة الفدراليّة لِحكومات المقاطعات.

يتطلّع حزب الكتلة الكيبيكيّة للفوز بـ40 مقعدا في مجلس العموم الكندي الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وأكّد بلانشيه أنّ حزبه نجح في إسماع صوت كيبيك عندما فاز بـ32 مقعدا في مجلس العموم في الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة الأخيرة التي جرت عام 2019.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ كيبيك تصالحت مع حزب الكتلة الكيبيكيّة وأنّ لدى الحزب الكثير من المقترحات، في طليعتها زيادة التحويلات الماليّة لِقطاع الخدمات الصحيّة في المقاطعات بنسبة 35 بالمئة.

واقترح الحزب أيضا أن تكون معرفة اللغة الفرنسيّة على نحو مقبول شرطا للحصول على الجنسيّة الكنديّة.

ويشار إلى أنّ الفرنسيّة والإنجليزيّة هما اللغتان الرسميّتان في كندا.

كما اقترح حزب الكتلة عدم تخصيص المال العام لِلاعتراض على القوانين الكيبيكيّة وقانون علمانيّةالدولة في كيبيك.

ولم ترِد كلمة استقلال ولا مرّة في البرنامج الانتخابي الذي يقع في 17 صفحة.

وردّ زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه على أسئلة الصحفيّين بهذا الشأن قائلا إنّه لم يطرأ أيّ تغيير في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان) ولا يمكننا أن نخلق الظرف.

ويقترح برنامج الكتلة الكيبيكيّة أيضا ضريبة بنسبة 3 بالمئة على عمالقة الصناعة الرقميّة ووقف الدعم المالي لقطاع الوقود الأحفوري.

و لا يقدّم حزب الكتلة الكيبيّة الداعي إلى استقلال كيبيك عن الاتّحاديّة مرشّحين سوى في هذه المقاطعة، الثانية من حيث عدد السكّان وحجم الاقتصاد، والوحيدة ذات الأكثريّة الناطقة بالفرنسيّة.

وتتمثّل كيبيك بـ78 مقعدا من أصل 338 مقعدا في مجلس العموم الكندي، ويتطلّع حزب الكتلة الكيبيكيّة لِزيادة عدد مقاعده (نافذة جديدة)من 32 مقعدا كانت لديه عند حلّ مجلس العموم ، إلى 40 مقعدا.

ورغم أنّ استطلاعات الرأي لم تُظهر بعد تقدّم الكتلة الكيبيكيّة في نوايا التصويت، إلّا أنّ الحزب يهدف للحصول على 40 مقعدا، ما يحرم الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو من الأكثريّة كما قال زعيمه إيف فرانسوا بلانشيه، في حال فوْز الليبراليّين بولاية ثالثة في الانتخابات التشريعيّة التي تجري في 20 أيلول سبتمبر المقبل، ويعزّز موقع نوّاب الكتلة التفاوضيّ مع الحكومة الفدراليّة .

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