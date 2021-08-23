كندا تواصل عمليّات إجلاء الأفغان من كابول وتحذّر من تفاقم الوضع الأمني

هدفنا واضح ويقضي بإجلاء أكبر عدد ممكن من الكنديّين والأفغان طالما سمح الوضع الأمني بذلك، سواء في أفغانستان أو في بلد ثالث بالنسبة للذين تمكّنوا من المغادرة بمفردهم قال وزير الخارجيّة مارك غارنو.

ويوحي كلام الوزير غارنو بأنّ هامش إجلاء أكبر عدد ممكن من الأفغان من كابول يضيق (نافذة جديدة).

وسبق أن قال رئيس الحكومة جوستان ترودو الأسبوع الماضي إنّه من شبه المستحيل إخراج كلّ المترجمين والعمّال المحليّين الأفغان الذين ساعدوا القوّات الكنديّة أثناء انتشارها في أفغانستان.

وقال ترودو إنّ الطالبان يعرقلون الجهود المبذولة لإخراج المترجمين من مطار كابول، ومن شبه المستحيل إخلاؤهم جميعا ما لم يغيّر الطالبان موقفهم بشكل كبير.

وزير الخارجيّة مارك غارنو أكّد أنّ كندا تعمل على إجلاء أكبر عدد ممكن من اللجئين الأفغان من مطار كابول الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

و يشارك رئيس الحكومة جوستان ترودو يوم غد الثلاثاء في اجتماع طارئ يعقده زعماء دول مجموعة السبع ، دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبحث في تطورات الوضع في أفغانستان.

وسقط عدد من القتلى بسبب حالة الفوضى التي تسود مطار كابول، سقط بنتيجتها عدد من القتلى منذ أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانيّة.

فقد احتشد الآلاف من الأفغان في المطار سعيا للخروج من البلاد في وقت تعمل كندا على إجلاء مواطنيها و المترجمين والعمّال المحليّين الأفغان الذين ساعدوا القوّات الكنديّة أثناء انتشارها في أفغانستان.

وتعمل كندا على إخراج 20 ألف لاجئ أفغاني، بمن فيهم نساء و أطفال، ورعايا كنديّين موجودين في أفغانستان.

وقال وزير الهجرة الكندي ماركو منديتشينو ردّا على سؤال حول احتمال زيادة عدد اللاجئين الأفغان الذين تستقبلهم كندا، إنّه منفتح على الفكرة بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يمكن مساعدتهم على الخروج من كابول إلى كندا.

وحذّر وزير الخارجيّة مارك غارنو كلّ الأشخاص الذين يسعون للفرار من أفغانستان على متن رحلة عسكريّة من كابول، من عدم المخاطرة بالتوجّه إلى مطار العاصمة الأفغانيّة وعدم توقّع السفر على متن رحلة عسكريّة كنديّة إلّا في حال تلقّوا اتّصالا من مسؤولين كنديّين يؤكّدون لهم أنّ لديهم مقعدا على متن الطائرة.

الوضع الأمني مُتفاقم في محيط المطار قال وزير الخارجيّة مارك غارنو، وتابع قائلا إنّ المطار مزدحم ووقعت فيه أعمال عنف، ونشرت حركة طالبان نقاط تفتيش على الطريق المؤدّية إليه ، ويواجه كلّ الأشخاص المتنقّلين عبر كابول الخطر، و ننصحكم بعدم التوجّه إلى المطار إلّا في حال اتّصلنا بكم بشأن الرحلة قال الوزير غارنو.

وتمّ إجلاء 1100 أفغاني على متن 12 رحلة عسكريّة كنديّة من مطار كابول قال وزير الهجرة ماركو منديتشينو ، وتعهّد بأن تستمرّ الحكومة الكنديّة في إجلاء الأفغان طالما سمح الوضع الأمني بذلك.

وأكّد أنّ القوّات الكنديّة تعمل بالتنسيق مع الدول الحليفة من أجل إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بأكبر قدر ممكن من الأمان.

"نعمل بشكل وثيق مع الولايات المتّحدة وحلفاء آخرين على هدفنا المشترك لإجلاء ما أمكن من الأشخاص من أفغانستان" قال

وزير الهجرة ماركو منديتشينو

(سي بي سي/ بيتر زيمونيتش/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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