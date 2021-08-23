كندا: برامج الأحزاب الفدراليّة لمواجهة حرائق الغابات

و تترافق الحملة الانتخابيّة مع حرائق الغابات (نافذة جديدة) التي تجتاح مقاطعة بريتيش كولومبيا منذ عدّة أسابيع وتقضي والتي تختلف طروحات الأحزاب بشأنها.

زعيم حزب المحافظين أرين أوتول انتقد بشدّة أداء الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو في مكافحة حرائق الغابات.

وحثّ أوتول الزعيم الليبراليّ على وضع خطّة عمل و نشر عدد أكبر من الجنود الكنديّين في بريتيش كولومبيا لِمكافحتها.

وانتقد زعيم المحافظين في الوقت عينه قرار ترودو بإجراء انتخابات تشريعيّة في البلاد في وقت تواجه هذه المقاطعة حرائق الغابات.

الزعيم الليبرالي جوستان ترودو الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وكان من الأجدر أن تكون الحكومة الليبراليّة إلى جانب أبناء المقاطعة وأن تساعد أولئك الذين نزحوا عن منازلهم وقراهم قال زعيم المحافظين أرين أوتول.

ويقترح المحافظون الاستثمار في تقنيّات تساعد في رصد حرائق الغابات وتوقّع سلوكها.

الحزب الليبرالي من جهته يعرض تأهيل ألف عنصر إطفاء في المنطقة لِمواجهة الموسم المقبل من الحرائق.

ويخصّص الليبراليّون 50 مليون دولار لِهذا الهدف، تساهم في الوقت عينه في دعم خدمات مكافحة الحرائق التي يديرها السكّان الأصليّون.

ويسعى الحزب الليبرالي في هذا السياق إلى إدماج خدمات تستند إلى معرفة السكّان الأصليّين التقليديّة في إدارة الحرائق.

ويخصّص الحزب الليبرالي أيضا 450 مليون دولار لتزويد عناصر الإطفاء بتجهيزات أفضل و شراء طائرات من صنع كندي خاصّة بمكافحة الحرائق.

زعيم المحافظين أرين أوتول الصورة: La Presse canadienne / Ryan Remiorz

كما يقترح تحسين قدرة المساكن على الصمود في وجه الحرائق من خلال تقييمها على ضوء التغيّرات المناخيّة، وتسهيل معايير القبول في برامج التصليح السكنيّ.

ويعمل الليبراليّون على التقليل من تداعيات التغيّر المناخي من خلال أنشطة تخفيف حرائق الغابات وإعادة أنظمة إدارة مياه الأمطار وحماية المناطق الرطبة.

الحزب الأخضر بزعامة أنّامي بول لم يعلن بعد عن خطّته بشأن مكافحة حرائق الغابات، ولكنّه يسعى إلى خطّة طموحة وقابلة للتنفيذ لِمواجهة التغيّر المناخي.

وتقول أنّامي بول إنّ عددا كبيرا من الأشخاص يخسرون منازلهم ومجتمعهم بسبب حرائق الغابات، وترزح المزروعات والحياة البحريّة تحت ثقل الحرّ، وتواجه مقاطعات الغرب الكندي التداعيات المدمّرة التي يتسبّب بها دخان الحرائق على صحّتهم .

كلّ ذلك يذكّر أنّنا غير مستعدّين وأنّ الحكومة تلعب لعبة خطيرة بِمستقبلنا قالت زعيمة الحزب الأخضر أنّامي بول.

زعيمة الحزب الأخضر أنّامي بول الصورة: Radio-Canada

وتعهّد الحزب الأخضر بِخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بّنسبة 60 بالمئة عمّا كانت عليه عام 2005 بحلول العام 2030.

ويقترح من أجل تحقيق هدفه إلغاء كلّ مشاريع أنابيب النفط ووقف الدعم المالي لقطاع الوقود الأحفوري، والاستثمار في الطاقة النظيفة والطاقة المتجدّدة.

وتحدّث عدد من أبناء بريتيش كولومبيا عن مواقفهم، وقال جيروم كوشوك من مدينة كيلونا إنّه من المؤسف الإعلان عن الانتخابات التشريعيّة في كندا في الوقت الذي ينبغي التركيز على حرائق الغابات المستعِرة في المقاطعة.

وقالت آني بوريه إنّ أبناء المقاطعة يعيشون حالة القلق منذ 6 أسابيع بسبب حرائق الغابات، وكانت تفضّل أن تقدّم الحكومة الكنديّة مساعدات ماليّة وعينيّة وأن تخطّط بالتعاون مع السكّان الأصليّين الذين يعرفون الأرض منذ ملايين السنين كما قالت، مشيرة إلى المساعدة القيّمة التي بإمكانهم تقديمها.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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