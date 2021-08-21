كوفيد-19: إلزاميّة التطعيم لِموظّفي كبريات المصارف الكنديّة

وكانت الحكومة الكنديّة قد أعلنت نيّتها فرض التطعيم الإلزامي لِموظّفي القطاع العام قبل الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة في 20 أيلول سبتمبر المقبل وانطلاق الحملة الانتخابيّة التي تسبقها.

وسوف يطلب تي دي بنك من موظّفيه تسجيل وضعهم التطعيمي لدى المصرف قبل الثلاثين من أيلول سبتمبر المقبل.

ويفرض المصرف على كلّ الموظّفين العاملين في فروعه أن يكونوا قد أكملوا التطعيم بحلول تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

ويخضع أولئك الذين لم يُكملوا التطعيم أو الذين لم يكشفوا عن وضعهم الصحّي للتأهيل على فوائد التطعيم ، ويفرض المصرف عليهم إجراء اختبار كشف سريع عن الفيروس، وارتداء الكمامة لدى دخولهم إلى مكان العمل.

إنّها أفضل وسيلة لحماية صحّة العاملين في تي دي بنك و سلامتِهم قال المصرف في مذكّرة، وأضاف أنّ كون العديد من المؤسّسات الأخرى اتّخذت إجراءات صحيّة مماثلة شجّعه على قراره.

ووجّه مصرف رويال بنك أوف كندا رسالة إلى موظّفيه الكنديّين والأميركيّين يطلب منهم تأكيد وضعهم التطعيمي، على أن يوجّه رسالة إلى موظّفيه في المناطق الأخرى في حال لزم الأمر.

وطلب المصرف من موظّفيه أن يكملوا التطعيم ضدّ كوفيد-19 نهاية شهر تشرين الأوّل أكتوبر المقبل.

نعتقد أنّ اللّقاحات هي أفضل وسيلة لِضمان سلامة أماكن العمل ومساعدة المجتمعات على الحدّ من انتشار السلالات المتحوّرة من الفيروس، على غرار متحوّر دلتا قال ديف ماكاي رئيس إدارة مصرف رويال بنك أوف كندا.

وحدّد مصرف سي آي بي سي الواحد والثلاثين من تشرين الأوّل أكتوبر موعدا أقصى لموظّفيه الكنديّين والأميركيّين كي يكملوا التطعيم ضدّ كوفيد-19.

نعرف أنّ الفرار يطرح العديد من التساؤلات بالنظر إلى وضعكم الشخصي قالت ساندي شارمان نائبة رئيس الإدارة في سي آي بي سي.

وأضافت أنّ المصرف يبحث في كلّ التفاصيل وليست لديه حاليّا كلّ الأجوبة، وسوف يعطي المزيد من المعلومات لِموظّفيه في وقت لاحق.

وأفاد استطلاع للرأي أجرته مؤسّسة ليجيه و جمعيّة الدراسات الكنديّة أنّ 76 بالمئة من الكنديّين المستطَعين يؤيّدون جواز تطعيم على غرار الذي أعلنت عنه حكومة كيبيك.

(راديو كندا /نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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