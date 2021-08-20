كوفيد-19: زيادة في الإرهاق لدى أطبّاء أونتاريو حسب الجمعيّة الطبيّة في المقاطعة

وشارك 2649 شخصا من أطبّاء ممارسين وطلّاب طبّ وأطبّاء مقيمين في استطلاع جرى في آذار مارس 2021.

وقال 72 بالمئة منهم إنّهم شعروا بمستوى معيّن من الإرهاق ، وقال 35 بالمئة إنّهم شعروا إمّا بأعراض تعب متواصلة أو بالإرهاق.

و طالما كان إرهاق الأطبّاء مشكلة يقول د. آدم قسّام رئيس الجمعيّة الطبيّة في أونتاريو ، ولكنّها تفاقمت بسبب الجائحة.

ترك العديد من الأطبّاء والممرّضين قطاع الصحّة كليّا في أونتاريو الصورة: La Presse canadienne / Lars Hagberg

وتؤثّر المشكلة في الأطبّاء والممرّضين وعمّال الرعاية الصحيّة، ويتحمّل الجميع بشكل لا يُصدَّق أضاف د.قسّام.

ويترافق الإرهاق الذي يعانيه الأطبّاء مع زيادة الاكتئاب واستخدام المخدّرات والأفكار الانتحاريّة كما قال رئيس الجمعيّة الطبيّة في أونتاريو د. آدم قسّام.

وقد يؤدّي إلى تراجع الإنتاجيّة وزيادة انفكاك الموظّفين وتراجع وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الطبيّة.

وأشار د. قسّام إلى أنّ العديد من الأطبّاء والممرّضين تركوا مؤخّرا قطاع الرعاية الصحيّة كليّا، واختار البعض منهم التقاعد المبكّر عن العمل.

ولكنّ استطلاعات الرأي الأخيرة تفيد عن إرهاق لدى الأطبّاء الشباب كما قال د. قسّام.

وعزّز تقرير الجمعيّة الطبيّة في أونتاريو حاجة البحث عن حلول لمشكلة الإرهاق لدى الأطبّاء، ليس فحسب من أجل رفاهيّتهم، بل من أجل ضمان الموارد الصحيّة الكافية و مواجهة النقص في خدمات الرعاية الصحيّة الذي تسبّبت به الجائحة.

وتساهم مجموعة من الأعباء في حدوث الإرهاق كما قال الأطبّاء الذين تحدّثوا عن عبء المهامّ الإداريّة مثل الفواتير والتراخيص وتوثيق أنظمة الرعاية الصحيّة مثل السجلّات الطبيّة الالكترونيّة و أَنظمة معلومات المستشفيات.

(سي بي سي/ وكالة الصحافة الكنديّة/ ملفّات سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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