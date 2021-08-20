الولايات المتّحدة تمدّد إغلاق حدودها مع كندا 30 يوما

وأكّدت أنّ الإجراءات الجديدة تضمن استمرار حركة تدفّق التجارة والسفر الأساسيّة ، وأنّها تواصل العمل مع خبراء الصحّة والدول الحليفة لِمعرفة متى يمكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وتمّ إغلاق الحدود الكنديّة الأميركيّة في وجه السفر غير الضروري بموجب اتّفاق بين البلدين منذ بداية جائحة فيروس كوفيد المستجدّ في آذار مارس 2020.

واستثنى الاتّفاق حركة النقل التجاري وتنقّل العمّال الرئيسيّين، ويجري التمديد له شهرا تلو الآخر.

وكانت الحكومة الكنديّة قد أعادت فتح حدودها أمام المسافرين من الولايات المتّحدة في 9 آب أغسطس الجاري.

وسمحت الحكومة الكنديّة للمواطنين الأميركيّين الذين حصلوا على جرعتَي اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19 بالدخول إلى كندا دون الخضوع للحجر الصحّي مدّة 14 يوما.

وشمل القرار أيضا المقيمين الدائمين الموجودين في الولايات المتّحدة والمسافرين منها إلى كندا.

ويتعيّن أن يقدّم المواطنون الأميركيّون الذين أكملوا التطعيم وثيقة تطعيم ووثائق السفر لدى بلوغ الحدود عبر تطبيق ArriveCan الذي أنشأته الحكومة الكنديّة.

و بإمكانهم تسجيل أسمائهم عبر منصّة الكترونيّة قبل 72 ساعة من تاريخ وصولهم إلى كندا.

وبعد نحو أسبوع من قرار الحكومة الكنديّة، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن تمديد إغلاق الحدود بين البلدين.

ودخلت الولايات المتّحدة الموجة الرابعة من الفيروس، وارتفع عدد حالات كوفيد-19 وحالات الاستشفاء بسبب انتشار متحوّر دلتا بصور خاصّة في الولايات التي ما زالت معدّلات التطعيم متدنيّة فيها على غرار ولاية فلوريدا.

وتجاوز متوسّط عدد حالات الإصابة اليومي على مستوى البلاد 100 ألف حالة في الأيّام الماضية، بزيادة 18 بالمئة عن الأسبوع الماضي حسب مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتّحدة.

(سي بي سي/ وكالة الصحافة الكنديّة/ ملفّات سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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