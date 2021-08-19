كيبيك: المعارضة تدعو الحكومة إلى بذل المزيد لِمساعدة ضحايا الزلزال في هايتي

وقال عدد من أعضاء الحزب الليبرالي في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان) الذين تحدّثوا إلى الصحفيّين إنّ هايتي تعيش مأساة مروّعة بعد الزلزال الذي ضرب جنوب غرب البلاد وأوقع ما يزيد على 2000 قتيل و 12 ألف جريح ، ناهيك عن عشرات الآلاف من المتضرّرين الذين فقدوا كلّ شيء.

وتحدّث ثلاثة نوّاب كيبيكيّين هم فرانتس بنجامين ونيكول مينار و سول بولو عن الأوضاع المأساويّة التي يعيشها أبناء هايتي (نافذة جديدة).

وقال فرانتس بنجامين، الكندي من أصل هايتيّ، إنّ كيبيك كانت دوما إلى جانب الشعب الهايتيّ في أيّامه الحلوة والمرّة على حدّ سواء.

وأضاف أنّ بإمكان الهايتيّين أن يعتمدوا مرّة أخرى على تضامن الكيبيكيّين الذين تلقّوا دعوة للتبرّع للصليب الأحمر الكندي من أجل مساعدة منكوبي الزلزال.

نوّاب الحزب الليبرالي المحلّي في كيبيك من اليسار، نيكول مينار و فرانتس بنجامين و سول بولو دعوا حكومة كيبيك إلى الإسراع في لمّ شمل العائلات الهايتيّة الصورة: Radio-Canada

وبإمكان حكومة كيبيك أن تساهم في اندفاعة التضامن من أجل مساعدة هايتي قال النائب في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة فرانتس بنجامين.

ودعا فرنتس بنجامين إلى لقاء في مكتبه في دائرته الانتخابيّة، مع عدد من الناشطين من أجل إنشاء خليّة أزمة (نافذة جديدة) لِمساعدة منكوبي الزلزال في بلده الأمّ.

وتحتّم هذه المأساة المروّعة حسب خليّة الأزمة، أن تقوم حكومة كيبيك بما هو أبعد من الدعم المالي ، و تملك القدرات الماليّة والسيايّة لتقديم المساعدة حسب الحزب الليبرالي المحلّي، حزب المعارضة الرسميّة في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة.

وعمّت حال من الفوضى جنوب البلاد بسبب إعصار غريس الذي زاد من معاناة منكوبي الزلزال نتيجة الانزلاقات والفيضانات التي أدّى إليها.

وأنشأ الصليب الأحمر الكندي صندوق زلزال هايتي لجمع التبرّعات لِلآلاف من المنكوبين، وأفاد الدفاع المدني الهايتيّ عن آلاف المنازل المدمّرة والمتضرّرة بسبب الزلزال.

وأعرب نوّاب الحزب الليبرالي المحلّي في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة عن دعمهم لِخليّة الأزمة، التي تطالب بتسريع برنامج لمّ شمل العائلات.

وتنتظر آلاف العائلات الهايتيّة الموجودة في كيبيك منذ ثلاث سنوات أن تجتمع بأفراد عائلاتها، و يقول النائب فرانتس بنجامين إنّ تسريع البرنامج يخفّف من الضغوط التي تشعر بها هذه العائلات.

ودعا أعضاء أزمة الخليّة في رسالة موجّهة إلى الحكومة الفدراليّة وحكومة كيبيك إلى العمل بتوصيات الخليّة بشأن لمّ شمل العائلات الهايتيّة حسب ما قال النائ في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة سول بولو.

وقالت النائبة نيكول مينار إنّ مساعدة هايتي تعني مساعدة بلد صديق وعضو، على غرار كيبيك، في المنظّمة الدوليّة للفرنكفونيّة.

وفي مونتريال التي تضمّ عددا كبيرا من أبناء الجالية الهايتيّة، بدأت حملة جمع المساعدات الماليّة والعينيّة لضحايا الزلزال.

ويقول منظّم الحملة سفينس تيليماك إنّه لا يطلب المال أو الثياب، ولكنّه يجمع الخيم ومواد النظافة الشخصيّة والمستلزمات الطبيّة للجرحى.

وسوف يتمّ إرسال المساعدات بالباخرة إلى هايتي الأسبوع المقبل.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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