كوفيد-19: الأهالي قلقون مع اقتراب العام الدراسي في كندا

وتكيّف الطلّاب مع هذه التغييرات، ومع ظروف متابعة الدراسة حضوريّا و عن بعد، أو من خلال مزيج من الاثنين معا في بعض الحالات.

ويسعى أهالي التلاميذ في مختلف أنحاء البلاد للتأكّد من سلامة أولادهم وطواقم العمل في المدارس.

ففي مدينة وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا، طلب الأهالي من الحكومة أن تفرض اختبارات كشف سريع عن الفيروس لكلّ التلاميذ بصورة منتظمة (نافذة جديدة).

اختارت العديد من المدارس الكنديّة تقديم التعليم عن بعد للتلاميذ منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجدّ الصورة: iStock

وفي فانكوفر، طالبت مجموعة من الأهالي بفرض الكمامة إلزاميّا في المدارس الابتدائيّة و الثانويّة .

وفي تورونتو، تطالب إحدى الأمّهات بتقديم المساعدة للتلاميذ والأساتذة الذين يجدون صعوبة في التعليم عن بعد.

وفي نيوماركت في أونتاريو، دعت شاميلا شكيل الرئيسة المشاركة لِتحالف الأهالي والتلاميذ للتربية العامّة في منطقة يورك ، بِتحسين أنظمة التهوية في المدارس و أن تكون الصفوف أصغر من المعتاد، كما دعت إلى إلزاميّة التطعيم لطواقم عمل المدارس لضمان سلامة الأطفال في الثانية عشرة وما دون من العمر.

وتقول شكيل إنّ مطالب الأهالي ما زالت نفسها التي قدّموها العام الماضي، وتعرب عن أملها في أن تتحقّق المطالب بفضل جهود المجموعات الصغيرة الناشطة على هذا الصعيد.

وقد ساهمت كلّ الأنشطة مجتمعة في التعبير عن مطالب الأهلي بفضل المساحة الافتراضيّة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتلقّت شاميلا شكيل منذ بداية الجائحة رسائل واتّصالات هاتفيّة كثيرة من الأهالي، يستفسرون فيها عن سياسات إغلاق المدارس و التعليم عن بعد، وقرّرت على أثر ذلك إنشاء مجموعة عبر موقع فيسبوك تسهّل التواصل بين الأهالي والأساتذة.

وانضمّ إلى المجموعة المسمّاة عائلات ومدرّسون من أجل مدارس آمنة في منطقة يورك أكثر من 4 آلاف عضو.

وعلى غرار هذه المجموعة، قامت مجموعات أخرى من الأهالي بأنشطة مماثلة، ورفع البعض منهم عرائض يدعون فيها إلى إلزاميّة تطعيم العاملين في قطاع التربية في أونتاريو.

وفي بريتيش كولومبيا، شاركت كينتا مارتينز في تأسيس مجموعات مدافعة عن سلامة التلاميذ، من بينها تحالف المدرسة الآمنة Safe School Coalition و خيارات للعائلات Options 4 Families في فانكوفر.

واختارت مارنيز لأولادها العام الماضي التعليم عن بعد، وقبل الجائحة، لم تعتقد هذه الأمّ التي تعاني من مضاعفات صحيّة كما قالت، أنّها ستصبح في يوم من الأيّام من دعاة الدفاع عن التربية.

وتدير كينتا مارتينز مناقشات عبر الانترنت و تنشط عبر وسائل الإعلام وتتابع اجتماعات المدارس في منطقتها.

ويشعر 75 بالمئة من الأهالي بالقلق الشديد للتوفيق بين العمل ورعاية الأطفال وتعليمهم خلال جائحة كورونا، كما أفاد تقرير أصدرته وكالة الإحصاء الكنديّة عام 2021.

(سي بي سي/ جينّا بنشتريت/ مع مساهمات جيسيكا وانغ / ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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