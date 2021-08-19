هيئة الانتخابات الكنديّة تطمئن إلى أنّ التصويت سيكون آمنا

"إنّهم الكنديّون الذين تلتقون بهم يوميّا في متاجر البقالة. والفرق أنّ مراكز الاقتراع بيئة تحت السيطرة وخاضعة لإجراءات سلامة (نافذة جديدة) يتمّ تطبيقها بشكل صارم" قال ستيفان بيرو المدير العام لِهيئة الانتخابات.

وتابع بيرو مشيرا إلى الانتخابات التشريعيّة التي جرت في عدد من المقاطعات منذ نحو سنة ونصف، وانتخابات جرت حول العالم، دون أن يؤدّي التصويت الشخصي إلى انتشار عدوى كوفيد-19.

تجري الانتخابات التشريعيّة المبكّرة في كندا في أيلول سبتمبر 2021 الصورة: CBC / Al MacCormick

وتتكيّف هيئة الانتخابات مع كلّ المستجدّات، وسوف تلتزم مراكز الاقتراع بالتدابير الصحيّة التي اتّخذتها المقاطعات الكنديّة كما أوضح ستيفان بيرو.

ولن يُحرم أولئك الذين لديهم إعفاءات طبيّة حقّهم في التصويت قال بيرو، وشجّع كلّ من لا يريد ارتداء الكمامة يوم التصويت على اختيار الاقتراع بالبريد.

إنّه خيار شخصي، والكمامة إلزاميّة في مراكز الاقتراع وسوف نطبّق القواعد قال بيرو.

واتّخذت الهيئة كلّ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من التواصل بين الناخبين والعاملين في مراكز الاقتراع، وسوف يجلس عاملٌ واحد على مكتبه وراء لوحة من البليكسيغلاس تفصل بينه وبين الناخبين الذين يدلون بأصواتهم.

ومن بين تدابير الوقاية التي اتّخذتها هيئة الانتخابات، تنظيف مراكز الاقتراع بصورة منتظمة، و إلزاميّة الكمامة وغطاء الوجه البلاستيكي الواقي للعاملين فيها، و توفير أقلام أحاديّة الاستخدام للناخبين، فضلا عن السماح لمن يرغب منهم باستخدام أقلامهم الخاصّة.

وتجري هيئة الانتخابات مشاورات مع السلطات الصحيّة في مختلف أنحاء البلاد من أجل تأمين قواعد السلامة في مراكز الاقتراع.

ونقل ستيفان بيرو عن د. تيريزا تام مديرة وكالة الصحّة العامّة الكنديّة قولها إنّ من الممكن التصويت بأمان في حال الالتزام بتدابير الوقاية الصحيّة.

وكانت د. تام قد أكّدت في وقت سابق من الشهر الجاري، على إمكانيّة إجراء انتخابات آمنة، ولكنّها لم تتطرّق إلى الحملة الانتخابيّة التي يتنقّل خلالها زعماء الأحزاب في مختلف أنحاء البلاد من أجل لقاء الناخبين.

وحذّر بيرو من المخالفات التي يعاقبها قانون الانتخاب مشيرا إلى أنّه تتمّ إحالة أيّ حالة من التصويت المزدوج إلى مفوّض الانتخابات للتحقيق فيها.

وتبلغ تكلفة الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة هذه السنة 612 مليون دولار، في حين بلغت 506 مليون دولار عم 2019.

وعزا ستيفان بيرو السبب جزئيّا إلى ارتفاع تكلفة الاقتراع بالبريد المتوقّع أن يكون مرتفعا هذه المرّة.

وتتوقّع هيئة الانتخابات أن تتلقّى 5 ملايين بطاقة اقتراع بالبريد في حين لم يتجاوز هذا العدد 50 ألف بطاقة في الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة الأخيرة التي جرت عام 2019.

ومن المتوقّع أن يصوّت ما بين 500 ألف و 700 ألف كندي عبر البريد، من بين المقيمين في الخارج أو بعيدا عن دوائرهم الانتخابيّة وسجناء وعسكريّين حسب ما أفاد مسؤولون في هيئة الانتخابات الكنديّة.

وسيتمّ فرز هذه الأصوات في اليوم الذي يلي الانتخابات،، وتوقّع المدير العام لهيئة الانتخابات ستيفان بيرو أن يستغرق فرزها خمسة أيّام على أقصى حدّ، للتأكّد من عدم وجود حالات من ازواجيّة التصويت عبر البريد والتصويت الشخصي.

(سي بي سي/ بيتر زيمونيتش/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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