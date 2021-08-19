التقرير حول التغيّر المناخي: زعماء السكّان الأصليّين يدعون إلى إجراءات فوريّة

وحذّر الخبراء في تقريرهم من تسارع الاحترار على نحو مقلق، وقالوا إنّ السلوك البشري مسؤول عنه بشكل لا لبس فيه.

ودعا مجلس قيادات الأمم الأوائل First Nations Leadership Council حكومة بريتيش كولومبيا إلى وضع حدّ للإعانات المرتبطة باستخراج الوقود الأحفوري في وقت تجتاح المقاطعة حرائق الغابات والجفاف بعد موجة من الحرّ مطلع فصل الصيف.

وحذّر فيليب ستيوارت رئيس اتّحاد زعماء الأمم الأوائل في بريتيش كولومبيا من استمرار الإدمان على الوقود الأحفوري وتداعياته على كوكبنا الأرضي وعلى الأجيال المقبلة، بالاستناد إلى النتائج التي وردت في تقرير خبراء المناخ.

حرائق الغابات تجتاح مقاطعة بريتيش كولومبيا الصورة: BC Wildfire

وقال ستيوارت إنّ أراضي السكّان الأصليّين تحترق وكذلك الحياة الحيوانيّة ولم يعد هناك من مجال لِمضيعة الوقت.

وبعد أيّام قليلة على انطلاق الحملة الانتخابيّة في كندا، يتوقّع تييري تيجي، الزعيم الإقليمي لِجمعيّة الأمم الأوائل في بريتيش كولومبيا، أن يكشف زعماء الأحزاب عن إجراءات حاسمة بشأن المناخ.

وحذّر تقرير الهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بالتغيّر المناخي من أن يتجاوز مستوى الاحترار 1،5 درجة مئويّة في العقود المقبلة و 4 درجات نهاية القرن الحالي.

وتحدّث التقرير عن تغيّرات غير مسبوقة لا يمكن وقف البعض منها، تتأثّر بها بصورة خاصّة البلدان الفقيرة الأقلّ مسؤوليّة في حالة الطوارئ المناخيّة الحاليّة حسب ما قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش.

ويضم مجلس قادة الأمم الأوائل القادة السياسيّين في جمعيّة الأمم الأوائل في بريتيش كولومبيا و قمّة الأمم الأوائل First Nations Summit واتّحاد زعماء الأمم الأوائل في بريتيش كولومبيا.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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