كندا: حملة انتخابيّة تغيب عنها اللقاءات الحاشدة مع الناخبين

وتستمرّ الحملة 36 يوما، وتختلف هذه السنة عن سابقاتها لأنّها تجري وسط تدابير وقائيّة صارمة فرضتها جائحة كورونا.

وعادة ما يلتقي زعماء الأحزاب الناخبين خلال جولاتهم الانتخابيّة التي تحملهم إلى مختلف المقاطعات.

وهذه المرّة، يكتفي زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ وزعيم حزب الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه بحملة انتخابيّة أكثر تواضعا (نافذة جديدة)، يغيب عنها زخم الحشود وتهافُت الناخبين لمصافحة ممثّلهم في مجلس العموم الكندي.

وخلال الزيارة التي قام بها إيف فرانسوا بلانشيه إلى قرية باتيسكان في منطقة موريسي، لم يتجاوز عدد المشاركين في اللقاء بضعة أشخاص خلافا للعادة.

ويقول لويس بلاموندون عميد أعضاء مجلس العموم إنّه لم يشهد حملة انتخابيّة مماثلة منذ 40 عاما على وجوده في المعترك السياسي.

جاغميت سينغ زعيم الديمقراطيّين الانتخابيّة في الحافلة التي تنقله في جولته الانتخابيّة. الصورة: Reuters / JENNIFER GAUTHIER

و للمرّة الأولى في مسيرته السياسيّة، لم يعقد لقاء انتخابيّا، وقد استقطب 500 شخص في اللّقاء مع الناخبين الذي أجراه في انتخابات العام 2019 الفدراليّة.

ويفضّل حزب الكتلة الكيبيّة هذه المرّة الاجتماعات الافتراضيّة مع الناخبين كما قال المتحدّث باسمه جوليان كولومب بونافوس.

ويطبّق الحزب حرفيّا قواعد الوقاية الصحيّة خلال اللّقاءات الانتخابيّة التي تتطلّب حضور زعيم الحزب إيف فرانسوا بلانشيه شخصيّا حسب قول كولومب بونافوس.

وقال بلانشيه من جهته إنّه يمتنع عن مصافحة أيّ كان، وعن المصافحة بِكوع اليد (كما درجت العادة منذ بداية الجائحة)، و يمتنع عن حمل أطفال الناخبين بين يديه.

وأضاف مؤكّدا على أهميّة اعتماد سلوك حذِر، بما في ذلك عدم أخذ صور السلْفي في إشارة إلى الجولة التي قام بها الزعيم الليبرالي جوستان ترودو يوم الأحد الفائت في دائرة بابينو الانتخابيّة في مونتريال.

زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه يقوم بجولته الانتخابيّة في مقاطعة كيبيك الصورة: Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

ويسعى جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطيّ الجديد هو أيضا، للتكيّف مع ظروف الحملة الانتاخبيّة وتدابير الوقاية الصحيّة التي ترافقها.

ووجّه سينغ خطابه الأوّل في الحملة من فندق في مدينة فانكوفر، بعيدا عن دائرته الانتخابيّة بورنابي ساوث في بريتيش كولومبيا.

وبدل أن يخاطب الناخبين المجتمعين حوله على عادته، وجّه كلمته أمام الكاميرا إلى 220 شخصا كانوا يتابعونه افتراضيّا عبر تطبيق زوم الالكترونيّ.

وتقول ميلاني ريشيه، مديرة الاتصالات في حملة جاغميت سينغ الانتخابيّة ، إنّ قوّة زعيم الديمقراطيّين الجدد وقوّة الحملة تكمن في مقابلة الناس.

ويسعى الحزب إلى لقاءات آمنة، وأيضا إلى لقاء الناخبين مباشرة.

وخلال مسيرة المثليّين يوم الأحد الماضي في مونتريال، سار الزعيمان بلانشيه وسينغ محاطَين بالمرشّحين والناشطين في حزبَيهما وآلاف الأشخاص المشاركين في المسيرة.

ورغم صعوبة الحفاظ على التباعد الجسدي طوال الوقت، قال زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلانشيه إنّه التزم به.

وأقرّ جاغميت سينغ وفريقه الانتخابيّ بصعوبة الالتزام بالتباعد الجسدي لدى لقاء الناخبين، ويلتزم سينغ بالبروتوكول الذي وضعه ولكنّه غير معصوم عن الخطأ.

ويرتدي جاغميت سينغ الكمامة طوال الوقت كما قال، وتلقّى على غرار كلّ أعضاء فريقه الانتخابيّ جرعتَي اللّقاح المضادّ لمرض كوفيد-19.

وكان من الأفضل حسب بلانشيه و سينغ، عدم إجراء الانتخابات في هذه المرحلة، ولكنّ الحملة انطلقت ولا بدّ من السير فيها.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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