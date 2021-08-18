كندا: صدور تهمة الاعتداء الجنسي بحقّ الميجور جنرال داني فورتان

وتحدّث الجنرال فورتان إلى الصحفيّين بعد خروجه من مركز الشرطة في مدينة غاتينو (نافذة جديدة) في غرب مقاطعة كيبيك، حيث بدا متأثّرا للغاية.

كنت أعيش في كابوس قال فورتان، وكان محاموه لا يعرفون سوى القليل حول طبيعة الادّعاءات وحول ما إذا كانت الشرطة تمتلك أيّ دليل بشأنها.

اضطررت لِقراءة الكثير عنّي في وسائل الإعلام قال الميجور جنرال داني فورتان، ولم تكن لديه كما أضاف، إمكانيّة الدفاع عن اسمه.

و عاش مع عائلته في كابوس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لأنّهم لم يعرفوا شيئا عن طبيعة الادّعاءات ولا عن التحقيق وما إن كان سيتمّ توجيه تهمة له كما قال في حديثه إلى الصحفيّين.

من اليمين: الميجور جنرال داني فورتان ورئيس الحكومة جوستان ترودو ووزيرة الخدمات والتموين أنيتا أناند في 07-12-2020 الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وأعرب عن اعتقاده بأنّه كان ضحيّة حسابات سياسيّة وأنّه تمّ طرده من عمله من قبل وزيرة الصحّة الكنديّة باتي هايدو لِصرف النظر عن الانتقادات التي تعرّضت لها الحكومة في قضايا سوء سلوك جنسي سابقة طالت القوّات الكنديّة.

كان قرار إزاحتي من منصبي جزءا من حساب سياسي قال الجنرال فورتان متحدّثا بالفرنسيّة، وتابع قائلا إنّ قرار طرده من منصبه المميّز كمسؤول توزيع اللّقاحات المضادّة لِكورونا في كندا كان مدفوعا باحتياجات سياسيّة للحكومة الليبراليّة.

كان لي شرف خدمة الكنديّين طوال 36 عاما في ظروف و أماكن صعبة، بما فيها أماكن قتاليّة قال فورتان، ولكنّ المعركة ضدّ خصم خفيّ كانت الأصعب في مهنته.

ويتطلّع الميجور جنرال فورتان للاستمرار في خدمة بلده كما قال، حالما ينتهي حلّ هذه القضيّة.

وكان فورتان يخضع للتحقيق في أحداث جرت في مدينة سان جان سور ريشليو في كيبيك عام 1998، خلال الفترة ما بين أوّل كانون الثاني يناير والثلاثين من نيسان أبريل حسب ما قال محاموه.

وقدّم فورتان في وقت سابق من هذه السنة طعنا قانونيّا في قرار طرده من منصبه، ومن المقرّر أن تعقد محكمة فدراليّة جلستَي استماع بشأنه في 28 و29 أيلول سبتمبر المقبل.

وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع إنّ الوزارة لا تعلّق على الموضوع طالما أنّ الإجراءات القانونيّة مستمرّة.

وتجتاز القوّات المسلّحة الكنديّة أزمة غير مسبوقة، ويخضع عدد من كبار الضبّاط للتحقيق في تُهم سوء سلوك جنسي، من بينهم رئيس هيئة أركان الدفاع الأدميرال آرت ماكدونالد و الرئيس السابق لِهيئة أركان الدفاع الجنرال جوناتان فانس.

وتمّ وضع الادميرال ماكدونالد في إجازة مدفوعة بانتظار انتهاء التحقيق الذي لم يسفر عن توجيه أيّة تهمة له، وتقول الحكومة الفدرااليّة إنّها تقوم بمراجعة وضعه.

(سي بي سي/ مع مساهمات آشلي بورك/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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