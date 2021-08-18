نوفا سكوشا: حزب المحافظين المحلّي يفوز بحكومة أكثريّة

ومنذ بداية فرز الأصوات، أظهرت النتائج الأوليّة تقدّم حزب المحافظين على منافسه الليبرالي (نافذة جديدة)، وفاز المحافظون بـ31 من أصل 55 مقعدا في الجمعيّة التشريعيّة في نوفا سكوشا.

وأقرّ زعيم الليبراليّين إيان رانكين بالهزيمة قبل إعلان النتيجة النهائيّة وقبل أن يبدأ المحافظون الاحتفال بِفوزهم بالسلطة.

وكان رانكين الذي أعيد انتخابه في دائرته الانتخابيّة في تيمبرلي بروسبيكت، يتطلّع لفوز حزبه بولاية ثالثة في المقاطعة.

وفاز زعيم الديمقراطيّين الجدد غاري باريل أيضا في دائرته الانتخابيّة في هاليفاكس شيبوكتو.

إيان رانكين زعيم الحزب الليبرالي في نوفا سكوشا يتحدّث بعد خسارة حزبه السلطة في نوفا سكوشا الصورة: Radio-Canada / Héloïse Rodriguez-Qizilbash

الليلة صنعنا التاريخ ليس هنا في نوفا سكوشا فحسب بل في كندا قال زعيم المحافظين تيم هيوستن متحدّثا أمام حشد من مناصريه المحتفلين بالفوز.

وضمن المحافظون الفوز بعد أن حصلوا على 28 مقعدا مطلوبة لتشكيل حكومة أكثريّة، وارتفع رصيدُهم فيما بعد إلى 31 مقعدا.

وحقّق المحافظون فوزا كاسحا في نوفا سكوشا رغم أنّ استطلاعات الرأي كانت ترجّح فوز الحزب الليبرالي بولاية ثالثة .

قبل أسابيع، كتب الخبراء أنّ فرصتنا بالفوز معدومة قال تيم هيوستن وأضاف متسائلا ماذا عساهم يكتبون اليوم.

وتعهّد هيوستن بضخّ مبالغ كبيرة من المال في قطاع الصحّة في المقاطعة.

ويقول توم أوربانياك أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة كيب بريتون في نوفا سكوشا إنّ هذا الفوز مهمّ لِحزب المحافظين التقدّمي، خصوصا أنّ الحزب الليبرالي كان في الطليعة من حيث التأييد الشعبي و يحظى بتأييد 50 بالمئة من أبناء المقاطعة.

وركّز المحافظون في حملتهم الانتخابيّة على خدمات الصحّة، وانتقدوا أداء الحكومة الليبراليّة على هذا الصعيد، مشيرين إلى نقص في عدد أطبّاء العائلة ونقص في عدد الأماكن في مراكز الرعاية و تأخير في خدمات الطوارئ في المقاطعة.

وقال كولتن لوبلان الذي أعيد انتخابه في دائرة أرغايل، إنّه بدا واضحا خلال الحملة الانتخابيّة أنّ العدد الأكبر من الناخبين يضعون خدمات الصحّة في أولويّاتهم.

وأضاف لوبلان،الذي كان يعمل سابقا في قسم الطوارئ، أنّ تركيز المحافظين على قطاع الخدمات الصحيّة ترك صداه لدى أبناء المقاطعة.

وقال دانس كلير، مرشّح المحافظين الخاسر، إنّ قضايا أخرى تهمّ أبناء المقاطعة، من بينها الخلاف حول الصيد البحري بين الصيادين التجاريّين وصيادي السكّان الأصليّين.

وأصبحت الحكومة الليبراليّة في نوفا سكوشا أوّل حكومة تخسر في الانتخابات التشريعيّة التي جرت خلال جائحة فيروس كورونا المستجدّ في كندا.

وقال رئيس الحكومة إيان رانكين بعد إعلان النتائج إنّه يحترم خيار الناخبين، وهو متفائل بمستقبل المقاطعة.

وأقرّ بأنّ الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة، ومن الصعب في أغلب الأحيان الفوز بولاية ثالثة على رأس السلطة.

ويقول إيفون غرونييه أستاذ العلوم السياسيّة إنّ خسارة الليبراليّين هي بمثابة تحذير للحزب الليبرالي الفدرالي بزعامة جوستان ترودو مع انطلاق الحملة الانتخابيّة في كندا، قبيل الانتخابات التشريعيّة الفدرااليّة التي تجري في 20 تشرين الأوّل المقبل.

(سي بي سي/ مايكل غورمان/ راديو كندا/ مع مساهمات باسكال ريش نوغ و بول ليجير و هيلويز رودريغيز كيزيلباش و أدريان بلان/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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