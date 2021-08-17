كندا جاهزة لِمواصلة عمليّة إجلاء الأفغان خلال الأسابيع المقبلة

فقد سادت حال من الفوضى العارمة في المطار بعد أن احتشد آلاف الأفغان فيه سعيا للخروج من البلاد التي سيطرت عليها حركة طالبان.

وقامت الحكومة الكنديّة بإجلاء 807 أفغاني على متن 4 رحلات إجلاء من كابول في الأسابيع القليلة الماضية، ووصل 500 منهم إلى كندا.

وكانت وزارة الهجرة الكنديّة قد أعلنت في أيّار مايو الفائت عن برنامج خاص لإجلاء عدد من المترجمين والعمّال الأفغان الذين ساعدوا القوّات الكنديّة التي انتشرت خلال الحرب في أفغانستان.

وأشار رئيس الحكومة جوستان ترودو إلى الأخبار المروّعة في مطار كابول حيث صعد عدد من الأشخاص على عجلات طائرة عسكريّة أميركيّة قبل إقلاعها، وأضاف أنّ كندا تواصل عمليّات الإجلاء بالتعاون مع حلفائها (نافذة جديدة).

مقاتلون من حركة طالبان أمام مقرّ وزارة الداخليّة في كابول الصورة: Getty Images / JAVED TANVEER

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنّ الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزيّة الأميركيّة التقى وجها لوجه مع كبار قادة طالبان وحذّرهم من التدخّل في عمليّات الإجلاء التي يقوم بها الجيش الأميركي في مطار كابول.

وقال ترودو إنّ القوّات الكنديّة الخاصّة تعمل مع الجنود الأميركيّين على تأمين مطار كابول و طائرات النقل العسكري الكنديّة جاهزة لاستئناف رحلات الإجلاء عندما يتحقّق الأمن على الأرض.

ما زال لدينا عسكريّون في أفغانستان قال رئيس الحكومة جوستان ترودو وتابع قائلا إنّنا ننطلق من الكويت بما في ذلك الطائرات العسكريّة ، وتبحث كندا مع حلفائها في الخطوات التالية التي تتّخذها.

و تعتمد كندا في عمليّات الإجلاء من أفغانستان على قوّاتها وعلى عقود مع شركات النقل الجوّي.

لكنّ هذه الأخيرة لم تعد ترغب بالقيام بهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر إلى أفغانستان.

وانتقدت أحزاب المعارضة ومحاربون قدامى وتيرة الجهود التي تقوم بها الحكومة الليبراليّة لِإجلاء الأفغان.

وقال حزب المحافظين المعارض إنّ العديد من أعضائه وقدامى المحاربين ومنظّمة غير حكوميّة واحدة على الأقلّ لم يتلقّوا أجوبة من الوزارات المعنيّة حول ما وصلت إليه طلبات إعادة توطين المترجمين والعمّال المحليّين الأفغان في كندا.

وانتقد المحافظون قرار إجراء انتخابات تشريعيّة فدراليّة في كندا،الذي أصبحت معه الحكومة الليبراليّة في وضع تصريف الأعمال.

ودافع وزير الخارجيّة مارك غارنو عن الحكومة وقال إنّ تسارع التطوّرات أدّى إلى خروج الوضع عن السيطرة.

ورفض غارنو الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الكنديّة تعترف بحكومة الطالبان، وأضاف أنّ كندا تتابع التطوّرات وتستند في قرارها إلى سلوكيّات الحركة بعد تسلّمها السلطة في أفغانستان.

وقال أرين أوتول زعيم المحافظين في بيان إنّ حزبه لن يعترف بحكومة الطالبان.

(سي بي سي/ مورّي بروستر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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