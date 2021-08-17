كندا: حزب المحافظين يعلن برنامجه الانتخابي ويتعهّد بإنفاق مليارات الدولارات

وخلافا لِبرامج انتخابيّة سابقة، يتحدّث برنامج المحافظين الذي يقع في 160 صفحة، عن دور قويّ للحكومة في اقتصاد البلاد، من خلال ضخّ مليارات الدولارات على مدى العامَين المقبلَين لمساعدة الشركات والأعمال على الصمود في وجه الأزمة التي تسبّبت بها الجائحة.

ولم يتمّ بعد تحديد تكلفة برنامج حزب المحافظين الانتخابي من قبل المدير البرلمانيّ للميزانيّة.

وقال زعيم المحافظين أرين أوتول إنّه سيكون بمقدور حكومة محافظين أن تحقّق التوازن في الميزانيّة العامّة في غضون 10 سنوات.

سوف تلاحظون على الأرجح أفكارا لم يسبق أن سمعتموها من زعماء محافظين من قبل قال أرين اوتول، وأضاف أنّه آن الأوان لأن يؤخذ عدم المساواة على محمل الجدّ لأنّه أصبح أكثر من مشكلة في البلاد.

ومن المتوقّع أن يتجاوز العجز المالي هذه السنة 381 مليار دولار.

وقال أوتول إنّ حكومته تعتزم في حال الفوز بالانتخابات، إلغاء مشروع دور الحضانة الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة الليبراليّة واستبداله ببرنامج ائتمانات ضريبيّة يتناسب ودخل العائلات.

وتعهّد المحافظون أيضا بزيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحيّة، وزيادة قيمة التحويلات الماليّة في قطاع الصحّة إلى المقاطعات بنسبة 6 بالمئة عن معدّلها الحالي.

"سنلتقي رؤساء الحكومات المحليّة في المقاطعات (نافذة جديدة) خلال المئة يوم الأولى من تولّي السلطة" قال زعيم المحافظين أرين أوتول، ونعرض عليهم اتّفاقا جديدا بشأن التحويلات الماليّة للقطاع الصحّي.

وتضخّ الحكومة 60 مليار دولار في نظام الصحّة العامّة على مدى العشر سنوات المقبلة كما ورد في برنامج المحافظين الانتخابيّ.

وعلى صعيد الصحّة العقليّة، يخطّط المحافظون لتمويلٍ مستقرّ يمكن توقّعه، بما يضمن حصول مليون كنديّ إضافيّ على علاج لِمشاكل الصحّة العقليّة.

ولعلّ أهمّ تعهّد قطعه حزب المحافظين في برنامجه الانتخابي يقضي بتوفير مليون فرصة عمل جديدة في البلاد.

ويخصّص مبالغ من المال تزيد عن تلك التي قدّمتها حكومة جوستان ترودو الليبراليّة لمساعدة الشركات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19، لاستعادة كافّة الوظائف المفقودة خلال سنة ونصف.

وتعهّد المحافظون بدفع ما نسبته 50 بالمئة من رواتب الموظّفين الجدد عندما ينتهي العمل ببرنامج الإعانة الماليّة الطارئة للأجور (CEWS- SSUC) الذي وضعته الحكومة الليبراليّة.

وكانت وزيرة المال كريستيا فريلاند قد أعلنت قبل الدعوة إلى الانتخابات الفدراليّة، تمديد العمل بالبرنامج المذكور حتّى نهاية تشرين الأوّل أكتوبر المقبل.

وقد أنشأت حكومة جوستان ترودو هذا البرنامج لمساعدة الأفراد والمؤسّسات على مواجهة الأزمة الاقتصاديّة التي تسبّبت بها الجائحة.

ويعتزم المحافظون أيضا تقديم الدعم لقطاعات السياحة و المطاعم و الفندقة التي تأثّرت كثيرا بسبب الجائحة وتراجعت عائداتها بصورة حادّة.

كما تعهّد المحافظون بإنشاء برنامج مسرّع الاستثمار Canada Business accelerator، لِتحفيز الإنفاق التجاريّ، يوفّر ائتمانا ضريبيّا بنسبة 5 بالمئة لِأيّ استثمار رأسماليّ.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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