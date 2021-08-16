كندا: زعيم المحافظين أوتول يعارض إلزاميّة التطعيم لموظّفي القطاع العام والمسافرين

ويفضّل أوتول أن يصار إلى إنشاء نظام اختبارات كشف سريع عن فيروس كورونا المستجدّ للحفاظ على سلامة أماكن العمل وإبقائها بمأمن من كوفيد-19.

وانتقد زعيم المحافظين أرين أوتول خطّة إلزاميّة تطعيم موظّفي القطاع العام (نافذة جديدة) و معظم المسافرين بالجوّ والقطار وعمّال النقل، التي كشفت عنها الحكومة الليبراليّة للتصدّي لارتفاع حالات كوفيد اليوميّة في كندا.

واعتبر أنّ الخطّة الليبراليّة تثير انقسام الكنديّين، الذين يفضّلون بالأحرى مقاربة معقولة ومتوازنة تحمي حقّهم في اتّخاذ قراراتهم الشخصيّة في ما يتعلّق بقضايا الصحّة.

وأكّد أوتول أنّه في حال فوزه بتشكيل الحكومة في الانتخابات التشريعيّة المقبلة، سوف يفرض بدل التطعيم الإلزامي، اختبار كشفٍ سريع عن كوفيد-19 على المسافرين بالبرّ والبحر و القطارات والحافلات.

زعماء الأحزاب الفدراليّة من اليسار: جوستان ترودو زعيم الليبراليّين و أرين أوتوا زعيم المحافظين و جاغميت سينغ زعيم الديمقراطيذين الجدد و إريف فرانسوا بلانشيه زعيم الكتلة الكيبيكيذة و أنّامي بول زعيمة الحزب الأخضر الصورة: Andrej Ivanov/AFP/Getty Images, Adrian Wyld/The Canadian Press, Patrick Doyle/Reuters, Sean Kilpatrick/The Canadian Press

ما لا يريده الكنديّون هو تسييس الجائحة قال زعيم حزب المحافظين أرين أوتول، وتابع أنّ اللقاحات ليست قضيّة سياسيّة ، ومحاولة جعلها قضيّة سياسيّة أمر خطير وغير مسؤول حسب قوله.

ويرغب المحافظون في الحفاظ على الكنديّين موحّدين لا منقسمين، ولا يرغبون في زرع الشقاق بينهم بهذا الشأن.

وانتقد حزب المحافظين مقاربة حكومة جوستان ترودو الليبراليّة لحملة التطعيم في البلاد و عمليّة شراء اللّقاحات المضادّة لِمرض كوفيد-19.

كما انتقد أوتول طريقة توزيع اللّقاحات على المقاطعات والأقاليم الكنديّة التي فشل الليبراليّون فيها حسب قوله.

ويشار إلى أنّ حملة التطعيم تقدّمت بعد انطلاقة بطيئة في كندا، وتلقّى 81 بالمئة من الكنديّين الجرعة الأولى من اللّقاح.

ولكنّ الحملة تراجعت عن زخمها الربيع الماضي، وتراجع عدد الذين يتلقّون الجرعة الأولى من اللّقاح يوميّا إلى ما دون 100 ألف شخص.

وهناك 5،7 ملايين من الكنديّين إمّا اختاروا عدم تلقّي اللّقاح أو ينتظرون تلقّي الجرعة الأولى، رغم توفّر كميّات كبيرة من اللّقاحات في مختلف أنحاء كندا حسب تقديرات سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

وقد أعلن الزعيم الليبرالي جوستان ترودو موعد الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة في 20 أيلول سبتمبر المقبل، بعد أن طلب من حاكمة كندا العامّة ماري سايمون حلّ مجلس العموم.

وقال ترودو إنّ الانتخابات تشكّل فرصة أمام الكنديّين لِتقييم مقاربة الحكومة للمرحلة المقبلة من الجائحة، بما في ذلك تعزيز معدّلات التطعيم من خلال اتّخاذ إجراءات في اماكن العمل على غرار إلزاميّة التطعيم لبعض الموظّفين.

وردّ ترودو على نوّاب حزب المحافظين الذين انتقدوا قرار التطعيم الإلزامي لموظّفي القطاع العام الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي.

وكان ديفيد يورديغا عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين قد وصف فكرة التطعيم الإلزامي بأنّها استبداديّة .

الردّ على هذا الاستبداد هو من خلال إعلان الانتخابات قال الزعيم الليبرالي جوستان ترودو، وإعطاء من يؤيّد هذه الحكومة ومن يعارضها فرصة إسماع صوته.

وتحوّل التطعيم الإلزامي إلى قضيّة في الحملة الانتخابيّة، وقد طلب كلّ من الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطيّي الجديد من المرشّحين أن يتلقّوا اللّقاح قبل المباشرة بلقاء الناخبين، في حين شجّع حزب المحافظين والحزب الأخضر مرشّحيهما على تلقّي اللّقاح دون جعله إلزاميّا.

ورأت د. كارولين بينيت مرشّحة الحزب الليبرالي عن دائرة تورونتو -سانت بول، أنّ قرار زعيم المحافظين آرين أوتول بعدم فرض إلزاميّة التطعيم على مرشّحي حزبه يشكّل خطرا على الصحّة العامّة.

وقال جاغميت سينغ زعيم الديمقراطيّين الجدد إنّ تعهّدات جوستان ترودو تفتقر إلى جدول زمني، وعليه أن يلتزم بوثيقة التطعيم والتطعيم الإلزامي قبل عيد العمل الذي يصادف هذه السنة في السادس من أيلول سبتمر المقبل.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: