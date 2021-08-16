كندا تعلّق عمليّاتها الدبلوماسيّة في كابول وفوضى في مطار العاصمة الأفغانيّة

وسادت حال من الفوضى العارمة بعد احتشاد الآلاف من الأفغان في مطار كابول (نافذة جديدة) سعيا منهم للخروج من البلاد عقب سيطرة حركة طالبان عليها.

وعلّقت كندا عمليّاتها الدبلوماسيّة في كابول بعد التشاور مع السفير الكندي لدى أفغانستان (نافذة جديدة) كما ورد في بيان مشترك وقّعه كلّ من وزير الخارجيّة مارك غارنو ووزير الدفاع هارجيت سجّان ووزير الهجرة ماركو منديتشينو.

وأكّد البيان أنّ سلامة أفراد طاقم العمل في الألويّات، وأنّهم جميعا في طريق العودة بأمان نحو كندا.

مقاتلون من الطالبان في العاصمة كابول التي استولت الحركة عليها الصورة: (Wakil Kohsar/AFP/Getty Images)

سوف تستأنف السفارة الكنديّة أعمالها في كابول حالما يضمن الوضع الأمني في أفغانستان تقديم الخدمة المناسبة والأمن الكافي لِموظّفينا كما ورد في البيان.

وكان الزعيم الليبرالي جوستان ترودو قد تحدّث أمس الأحد إلى الصحفيّين بعد أن زار مقرّ حاكمة كندا العامّة ماري سايمون وطلب منها حلّ مجلس العموم.

وأعلن ترودو عن انطلاق حملة الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة التي حدّد موعدها في 20 أيلول سبتمبر المقبل.

وتطرّق ترودو إلى الوضع في أفغانستان، وأكّد أنّ طاقم عمل السفارة الكنديّة في طريق العودة إلى البلاد.

وأوضحت الحكومة أنّ الوضع في أفغانستان يطرح تحدّيات كبيرة على قدرتها في تأمين سلامة موظّفي السفارة و أمنِهم.

وطمأنت الحكومة الكنديّة إلى أنّها سوف تستقبل 20 ألف أفغاني في إطار الإجراءات الخاصّة التي أعلنتها وزارة الهجرة.

وزير الهجرة الكندي ماركو منديتشيو أعلن عن برنامج خاص لاستقبال مترجمين أفغان ساعدوا القوّات الكنديّة خلال انتشارها في أفغانستان الصورة: Radio-Canada

العمل على استقبال الأفغان في إطار هذا البرنامج الخاص يندرج في أولويّاتنا قال الزعيم الليبرالي جوستان ترودو وأضاف أنّ كندا تعمل على هذا التعهّد بالتعاون مع حلفائها والشركاء.

وقال ديف مورو، العريف السابق في مجموعة العمل مع المترجمين الأفغان إنّه تلقّى،على غرار العديد من المتطوّعين، رسائل من قبل العديد من الأفغان الذين أعربوا عن ذعرِهم من أن تتخلّى كندا عنهم.

حالة الذعر على الأرض لا توصَف قال ديف مورو الذي تحدّث عبر الهاتف من مونتريال، مشيرا إلى مرحلة مظلمة للغاية بالنسبة لكافّة المعنيّين .

وندّد جوستان ترودو بالعنف في أفغانستان وأكّد أنّ كندا ما زالت ملتزمة بالأفغان وبهذا البلد، معربا عن حزنه لما آلت إليه حال الشعب الأفغاني.

خصوصا نظرا للتضحيات التي قدّمها الكنديّون الذين آمنوا وما زالوا يؤمنون بمستقبل أفغانستان. سوف نستمرّ في العمل مع حلفائنا والمجتمع الدولي للتأكّد من أنّ جهودنا لم تذهب سدىً قال الزعيم الليبرالي جوستان ترودو.

وكان وزير الهجرة ماركو منديتشينو قد أعلن أنّ الحكومة الكنديّة وضعت خطّة لإعادة توطين عدد من المترجمين الأفغان وعائلاتهم وسواهم من الأفغان الذين ساعدوا القوّات الكنديّة أثناء انتشارها في أفغانستان.

(سي بي سي/ نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة و أسوشيتد برس/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: