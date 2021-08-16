جامعة البرتا:مادّة جديدة تربط بين العلم ومعارف السكّان الأصليّين

جامعة ألبرتا أضافت مادّة إلى مقرّراتها تربط بين العلم ومعارف السكّان الأصليّين الصورة: The Canadian Press / JASON FRANSON

ننظر إلى الطريقة التي استبعد فيها العلم التقليدي السكّان الأصليّين وكيف استخدم مجتمعاتنا و أراضينا و ثقافاتِنا كأدوات بحث دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنّ الأسئلة التي يطرحها والنهج الذي يستخدمه قد تكون غير أخلاقيّة من وجهة نظر السكّان الأصليّين كيم تولبير الأستاذة المساعدة في معهد دراسات السكّان الأصليّين في جامعة ألبرتا

ويأتي الإعلان عن المادّة الجديدة عقب النجاح الذي حقّقته مادّة التاريخ التي تُقدِّمها الجامعة مجانا عبر الإنترنت بعنوان السكّان الأصليّون كندا Indigenous Canada.

ولقيت المادّة إقبالا منقطع النظير بعد أن تمّ الكشف عن قبور أشخاص مجهولين في مواقع مدارس داخليّة سابقة للسكّان الأصليّين.

فقد تمّ الكشف عن رفات 215 طفلا من أبناء السكّان الأصليّين في مدرسة داخليّة سابقة في كاملوبس في بريتيش كولومبيا، و751 قبرا لأشخاص مجهولين في موقع مدرسة مارييفال الداخليّة السابقة في مقاطعة سَسكتشوان.

وأوضحت كيم تولبير أنّ تقديم هذه المادّة بالغ الأهميّة لأنّ السكّان الأصليّين لا يثقون غالبا بعلماء الغرب ومهندسيه للقيام بأفضل عمل بالنسبة لهم.

وأعطت تولبير مثال المباحثات الجارية حاليّا بشأن حرائق الغابات لتوضِح كيف تجاهَل العلم معارف السكّان الأصليّين وممارساتهم في التعامل مع الأرض.

لكنّ معرفة السكّان الأصليّين وثقافتهم تكتسب المزيد من الاهتمام من قبل عدد من العلماء الذين يتحدّثون عن المعارف والتقنيات التي استخدموها في إدارة أراضيهم طوال آلاف السنين دون أن يتنبّه العلم لها.

وتتناول المادّة الجديدة التي تقدّمها جامعة ألبرتا مسألة المصالحة مع السكّان الأصليّين، وتحثّ التلاميذ على البحث في الفرق بين المصالحة والاشتمال وإنهاء الاستعمار كما تقول الأستاذة كيم تولبير.

وتضيف أنّ المعنى الحقيقي لهذه المصطلحات غالبا ما يكون غير معروف لدى استخدامها.

وتوضح أنّ المصالحة تمرّ عبر التربية وعبر تثقيف الكنديّين من غير أبناء السكّان الأصليّين على ثقافة الشعوب الأصليّة، وتغيير النظرة إلى السكّان الأصليّين وسلوك التعامل معهم.

وتمّت إضافة المادّة الجديدة بعنوان الشعوب الأصليّة وتكنولوجيا العلوم إلى مقرّرات جامعة ألبرتا خلال الفصل الدراسي عام 2021، وسوف يستمرّ تقديمها باستمرار.

(سي بي سي/ كشمالا فدى محترم/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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