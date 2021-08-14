كندا: إلزاميّة التطعيم ضدّ كوفيد-19 لموظّفي القطاع العام الفدراليّ

ورغم أنّ معدّل التطعيم في كندا هو من بين الأعلى في العالم، وتلقّى 80 بالمئة من الكنديّين الجرعة الأولى من اللّقاح، إلّا أنّه يجب أن نعمل أفضل من ذلك قال الوزير الغبرا، ويجب الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الكنديّين.

وسَتفرض الحكومة التطعيم الإلزامي على الشركات العامّة و القطاعات الخاضعة للتنظيم الفدرالي مثل النقل الجوّي والبحري والسكك الحديد .

وتتوقّع الحكومة أن تطلب قطاعات أخرى خاضعة للتنظيم الفدرالي مثل المصارف والاتصالات والبثّ تطعيم موظّفيها.

وكون القطاع العام الفدرالي مصدر العدد الأكبر من الوظائف في البلاد، تريد الحكومة حماية الموظّفين والمجتمعات التي يقيمون فيها كما قال وزير العلاقات بين الحكومات دومينيك لوبلان.

وزير العلاقات بين الحكومات دومينيك لوبلان الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وهناك 5،7 ملايين شخص في الثانية عشرة وما فوق من العمر، إمّا اختاروا عدم تلقّي اللّقاح أو ينتظرون تلقّيه في وقت لاحق.

ويبلغ عدد موظّفين العاملين في القطاع العام الفدرالي والمؤسّسات الخاضعة للتنظيم الفدرالي 1،2 مليون شخص حسب بيانات مجلس الخزانة.

وسوف تعمل الحكومة على وجه السرعة مع النقابات العمّاليّة لوضع تفاصيل خطّة التطعيم كما قال وزير النقل عمر الغبرا ووزير العلاقات بين الحكومات دومينيك لوبلان.

وسوف يتمّ البحث عن حلول بديلة للأشخاص الذين لا يمكنهم تلقّي اللّقاح (نافذة جديدة) كما قال الوزير لوبلان.

و قال وزير النقل عمر الغبرا إنّ إلزاميّة التطعيم سوف تمتدّ لتشمل بعض المسافرين.

لا يريد الكنديّون العودة إلى الإغلاق ولا يريدون العودة إلى قيود السفر قال الوزير الغبرا، وأضاف أنّهم يريدون العودة إلى حياة طبيعيّة في أقرب وقت.

ورحّب اتّحاد موظّفي القطاع العام في كندا الذي يمثّل نحوا من 215 ألف موظّف بقرار إلزاميّة التطعيم وأكّد رغبته في المساعدة على الحفاظ على سلامة الموظّفين.

يدعم اتّحاد موظّفي القطاع العام كافّة الإجراءات الكفيلة بزيادة معدّل التطعيم من أجل حماية الموظّفين و أعضائنا وزملائهم قال كريس إيلوارد رئيس الاتّحاد في بيان.

وينبغي أن تحترم أيّة معلومات يتمّ جمعها بشأن التطعيم حقّ العمّال القانوني في الخصوصيّة.

ويتعيّن أن يلتزم جميع موظّفي القطاع العام وموظّفي المؤسّسات الخاضعة للتنظيم الفدرالي بالتطعيم الإلزامي مغبّة فقدان وظائفهم كما قال وزير العلاقات بين الحكومات دومينيك لوبلان.

وانتقدت بعض الأوساط مقاربة الحكومة للتطعيم ورأت فيها تمييزا بحقّ غير المطعَّمين.

وقال إرين أوتوا زعيم المحافظين، حزب المعارضة الرسميّة في مجلس العموم في بيان إنّ التطعيم أفضل وسيلة لمكافحة مرض كوفيد-19 ، ويشجّع الحزب كلّ الكنديّين المؤهّلين على تلقّيه.

ولكنّ المتحدّث باسم المحافظين قال إنّ من حقّ الكنديّين أن يحدّدوا خياراتهم في ما يتعلّق بشؤون الصحّة.

وأضاف أنّ الكنديّين يتوقّعون من الحكومة إجراءات من باب المعقول على غرار اختبارات الكشف السريع عن الفيروس للأشخاص غير المطعّمين.

وأوضح وزير العالات بين الحكومات دومينيك لوبلان أنّ الحكومة عدّلت موقفها بشأن إلزاميّة التطعيم الذي كانت تعارضه سابقا على ضوء تطوّرات الجائحة.

تصغي الحكومة إلى سلطات الصحّة العامّة التي تؤكّد أنّ اللّقاح أفضل وسيلة لوضع حدّ للجائحة قال الوزير دومينيك لوبلان.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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