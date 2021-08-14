حرائق الغابات في الجزائر: مأساة أيّاً تكن الأسباب ودعوة من مونتريال لمدّ يد العون

كريم كيشار من بلدة بني ينّي (المعروفة أيضاً بـ’’أث ينّي‘‘) في الدائرة التي تحمل الاسم نفسه والواقعة في ولاية تيزي وزو في منطقة القبائل إلى الشرق من الجزائر العاصمة. التقيت به مساء أمس برفقة ابنه في متنزه ديزيرونديل (Parc des hirondelles (نافذة جديدة)) القريب من مكان سكنه في شمال مونتريال. أخبرني أنّ مسقط رأسه هو من ضمن ثماني بلدات أتت عليها الحرائق.

الخسائر التي مُنينا بها جراء الحرائق فادحة، بدءاً بالخسائر بالأرواح في قريتي والقرى المجاورة. وهناك أيضاً خسائر مادية كبيرة، فالنيران التهمت أشجار الزيتون والتين وسائر الأشجار المثمرة والمزروعات وقضت على الماشية والدواجن من دجاج وسواها كريم كيشار، مواطن كندي جزائري أتت نيران حرائق الغابات على مسقط رأسه في منطقة القبائل

ويضيف كريم كيشار أنّ وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد عن وجود أدلة على أنّ ’’أيادي إجرامية‘‘ تقف خلف هذه الحرائق.

يُشار إلى أنّ رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن قال إنّ لدى السلطات الأمنية والقضائية ’’أدلة علمية بأنّ الحرائق إجرامية‘‘، لكنه لم يعطِ المزيد من التفاصيل.

ولا يسع المُهاجر أن ينام ملء جفونه هنا فيما أهله هناك، في الوطن الأم، منكوبون. لذا وجّهت ’’جمعية التضامن أفزيم ن. أث ينّي‘‘ (Association Solidarité Avzim N Ath Yanni) في كندا، التي ينشط كريم كيشار في صفوفها، نداءً لجمع التبرعات المالية في موعد أقصاه 20 آب (أغسطس) الجاري بغية إرسالها إلى الأهالي المنكوبين بالحرائق في دائرة بني ينّي.

دخان حرائق الغابات في مرتفعات منطقة القبائل في شمال الجزائر في 10 آب (أغسطس) 2021. الصورة: Getty Images / RYAD KRAMDI

وفي متنزه ديزيرونديل الواقع في ’’أهونتسيك كارتييفيل‘‘ (Ahuntsic - Cartierville)، إحدى الدوائر الـ19 التي تتكوّن منها كبرى مدن مقاطعة كيبيك، تحدثتُ أيضاً إلى سيدة كندية جزائرية تُدعى فاطمة (اكتفت بذكر اسمها الأول) كانت برفقة ابنها.

أخبرتني فاطمة أنها كانت تتابع بقلق وأسى بالغيْن أخبار الحرائق في منطقة القبائل وما نجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات إلى أن رأت صورة الفنان الموسيقي الشاب جمال بن اسماعيل الذي سُحل حتى الموت مساء الأربعاء وأُحرقت جثته في مدينة الأربعاء ناث إيراثن في منطقة القبائل للاشتباه بدور له في افتعال حرائق الغابات هناك.

بعد أن شاهدتُ تلك الصور الرهيبة ما عدتُ تابعتُ الأخبار. (قتلُ جمال بن اسماعيل) كان ربما أمراً جرى الإعداد له مسبقاً. سكان منطقة القبائل لا يفعلون ذلك. هناك ربما من يسعى لتكبير المشاكل، هناك أشخاص يبحثون عن الفتنة، والفتنة أشدّ من القتل فاطمة، مواطنة كندية جزائرية عن حادثة قتل الشاب جمال بن اسماعيل وإحراقه في منطقة القبائل

يُشار إلى أنّ حشوداً جماهيرية كبيرة من مختلف المناطق حضرت مساء أمس مراسم تشييع جمال بن اسماعيل في مسقط رأسه مدينة مليانة التي تقع على مسافة نحو 115 كيلومتراً جنوب غرب الجزائر العاصمة.

قرية التهمتها نيران حرائق الغابات في جبال منطقة القبائل الجزائرية. الصورة: afp via getty images / AFP / Ryad Kramdi

وتعتقد فاطمة، هي أيضاً، أنّ ’’أيادي إجرامية‘‘ تقف خلف حرائق الغابات في منطقة القبائل. ’’لا يسعني أن أقول أكثر من ذلك، وهذا ما قاله أيضاً رئيس الوزراء الجزائري (أيمن بن عبد الرحمن)‘‘، تضيف فاطمة.

وعندما أشرتُ لها إلى حرائق الغابات التي اندلعت قبل أيام معدودة من حرائق الجزائر في كلّ من تركيا واليونان، وهما بلدان متوسّطيان كالجزائر، وأيضاً إلى الحرائق العديدة التي تندلع سنوياً في عدة مقاطعات كندية، وكانت أبرزها مؤخراً حرائق بريتيش كولومبيا، وإلى أنّ للحرّ الشديد دوراً أساسياً في اندلاعها، أجابتني بأنّ ما حصل في الجزائر مختلف. ’’من غير الطبيعي أن يندلع حريق هكذا من العدم وسط الجبل‘‘، تقول فاطمة.

ولا تعرف فاطمة أيّاً من ضحايا الحرائق في منطقة القبائل وإن كانت هي نفسها تنحدر من أسرة قبائلية. ففي الجزائر كانت تقيم في وسط العاصمة إلى أن هاجرت إلى كندا عام 2007 واستقرت في مونتريال.

وفي نهاية حديثي مع فاطمة طلبتُ منها أن آخذ لها صورة لأضعها في تقريري لكنها اعتذرت عن تلبية طلبي.

لافتة تحمل اسم ’’متنزه ديزيرونديل‘‘ (أي ’’متنزه طيور السنونو‘‘) بمحاذاة شارع فلوري في دائرة أهونتسيك كارتييفيل في شمال مدينة مونتريال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

واستوقفتُ في متنزّه ديزيرونديل رجلاً بدا لي أنه مغاربي الملامح كان يزاول رياضة الدراجة الهوائية على مسارٍ مخصصٍ لهذه الغاية. قال لي، رداً على سؤالي، إنه جزائري من منطقة القبائل، لكنه لم يرغب مطلقاً في التحدث إلى الإعلام عن الحرائق التي تلتهم منطقته في الوطن الأم.

واقتربتُ من رجل كان حرف الـ’’ياز‘‘ الأمازيغي المذهّب متدلياً من سلسال حول عنقه وبارزاً فوق قميصه الأسود اللون. عرّفني عن نفسه باسمه الأول فقط، سمير، وقال لي إنه مستعدّ للكلام لكن دون وضع صورة له في التقرير.

أخبرني سمير أنه من مدينة أقبو في ولاية بجاية في منطقة القبائل وأنه سمع أمس أنّ حرائق الغابات وصلت إلى مدينته بعد التهامها الغابات في أوقاس وتيشي وجبل يمّا قورايا الجذّاب الذي يؤمّه السيّاح، وهي أماكن تقع جميعها في الولاية الساحلية المذكورة.

ملعب كرة القدم وكرة القدم الأميركية في متنزه ديزيرونديل في شمال مدينة مونتريال، ويبدو في الزاوية العليا اليسرى من الصورة البرجُ المائل لاستاد مونتريال الأولمبي. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

الوضع فوضوي وكارثي، لا يمكن تصوره حقاً، وأودّ أن أضيف كلاماً عميقاً، وهو أننا نحن الأمازيغ السكان الأصليون في الجزائر وأنّ هذه الحرائق إجرامية سمير من ولاية بجاية وسكان مونتريال عن حرائق الغابات في منطقة القبائل

سألتُ سمير عمّا يقصده بهذا الكلام، فأجابني بأنّ هذه الحرائق ’’الإجرامية‘‘ تستهدف منطقة القبائل ’’بهدف إسكاتها وتفقيرها‘‘ بسبب دورها في الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في شباط (فبراير) 2019 ضدّ السلطة المركزية. وعندما أشرتُ له بأنّ الحراك الاحتجاجي عمّ كلّ الجزائر أجابني بأنّ الحراك أكثر استمرارية في منطقة القبائل وأنّ هذه المنطقة تعرّضت لـ’’معاملة سيئة‘‘ من السلطة المركزية منذ بداية مرحلة ما بعد الاستقلال.

وعندما أشرتُ لسمير إلى ما تشهده كندا سنوياً من حرائق غابات أجابني أنه ’’من المستحيل‘‘ أن تكون حرائق الغابات في منطقة القبائل عرضية ونتاج الصدفة. ’’إنها إجرامية‘‘، حسب قوله.

يُشار إلى أنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون دعا مواطنيه في خطاب ألقاه مساء أمس إلى ’’التلاحم فيما بينهم‘‘ وعدم الوقوع ’’في فخ منظمتيْن إرهابيتيْن تحاولان المساس بالوحدة الوطنية‘‘، وأعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إضرام هذه الحرائق الأخيرة مضيفاً أنّ ’’جزءاً من الحرائق سببه الأحوال الجوية، لكنّ أغلبها بأياد إجرامية‘‘ وأنّ ’’التحريات مستمرة للقبض على كلّ الضالعين‘‘ فيها ومؤكداً أنّ ’’العدالة ستأخذ مجراها‘‘.

ولم يذكر الرئيس الجزائري ’’المنظمتيْن الإرهابيتيْن‘‘ بالاسم، لكنه قصد بهما منظمة استقلالية قبائلية وحركة إسلاموية يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن.

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)