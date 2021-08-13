بريتيش كولومبيا: التطعيم الإلزامي لعمّال الصحّة في مراكز رعاية المسنّين

كما فرضت المقاطعة التطعيم الإلزامي على المتطوّعين وعمّال الرعاية الصحيّة الشخصيّة (نافذة جديدة) العاملين في هذه المراكز الخاصّة والعامّة على حدّ سواء.

ويضمن الإجراء حصول السلطات الصحيّة في المقاطعة على كلّ المعلومات حول حالة التحصين الخاصّة بالنزلاء وعمّال الصحّة من أجل تقييم المخاطر ومستوى التحصين وإمكانيّة تفشّي العدوى في كلّ واحد من هذه المراكز حسب ما قالت د. بوني هنري رئيسة الخدمات الطبيّة في بريتيش كولومبيا.

أدريان ديكس وزير الصحّة في بريتيش كولومبيا أكّد على ضرورة تطعيم 100 بالمئة من عمّال الصحّة في مراكز الرعاية الطويلة الأمد الصورة: Radio-Canada

إنّها خطوة ضروريّة" قال وزير الصحّة المحلّي أدريان ديكس وخطوة إضافيّة لحماية المسنّين والعاملين في مراكز الرعاية الطويلة الأمد.

وسمحت المقاطعة الشهر الماضي بزيارة هذه المراكز وخفّفت القيود على الزوّار، وألغت الحجز المسبَق لِموعد الزيارة، و ألغت عدد الزوّار المسموح لكلّ من النزلاء باستقبالهم.

وأشارت السلطات الصحيّة إلى انتشار العدوى في عدد من مراكز الرعاية الطويلة الأمد في المقاطعة.

لاحظنا انتقال العدوى من قبل عمّال صحّة غير مطعَّمين ما يؤكّد الحاجة إلى إجراءات الحماية. ولاحظنا انتشار عدوى المتحوّرات الجديدة التي تتطلّب حماية إضافيّة في هذه المرحلة العالية المخاطر

د. بوني هنري رئيسة الخدمات الطبيّة في بريتيش كولومبيا

وقال أدريان ديكس وزير الصحّة في المحلّي إنّ انتشار العدوى يتسبّب بالاضطراب والآلام لنزلاء مراكز الرعاية الطويلة الأمد وعائلاتهم، لأنّه يفرض حدودا على الزيارات وحدودا على الحياة اليوميّة بعد سنة من الحدود.

وتأثّرت مراكز الرعاية الطويلة الأمد في بريتيش كولومبيا بحدّة بالفيروس الذي أوقع عددا كبيرا من الإصابات والوفيات بين النزلاء، ما دفع بالسلطات إلى إعطاء الأولويّة في برنامج التحصين للنزلاء وعمّال الرعاية الصحيّة فيها.

وتؤكّد السلطات الصحيّة أنّ أغلبيّة نزلاء هذه المراكز وعمّال الصحّة تلقّوا اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19.

ويؤكّد أدريان ديكس وزير الصحّة على ضرورة تطعيم 100 بالمئة منهم في ظلّ الظروف القائمة.

ورحّبت جمعيّة المراكز الطبيّة في بريتيش كولومبيا بالتطعيم الإلزامي لعمّال الصحّة.

ورأى رئيس الجمعيّة تيري ليك أنّها ضروريّة في مواجهة المتحوّرات الجديدة من هذا الفيروس الخبيث.

ومن المهمّ التأكّد من تطعيم كلّ العاملين في مراكز الرعاية الطويلة الأمد، من أجل سلامة النزلاء والعاملين على حدّ سواء حسب قول تيري ليك.

وارتفع عدد حالات كوفيد-19 بنسبة ألف بالمئة منذ خمسة أسابيع في بريتيش كولومبيا، نصفها تقريبا في مناطق الوسط حسب وزارة الداخليّة المحليّة التي تشير إلى أنّ عدد الحالات مرتفع أيضا في باقي مناطق المقاطعة.

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